Amerikanca koji uređuje kuću u Zagorju dočekalo iznenađenje: 'Nisam mislio da je moguće'

Amerikanac Justus Reid, kojeg smo prije nekoliko godina upoznali u emisiji 'Supertalent', nastavlja svoju avanturu koja je prerasla u maleni serijal iz srca Zagorja. Stara kuća, kupljena za 5000 eura, u početku je bila samo zapuštena građevina duboko u šumi, bez struje i vode. Danas ima novu drvenu terasu, rasvjetu i sve više izgleda kao topli zaklon u prirodi. Radovi se nastavljaju iz dana u dan, a svaki novi video donosi još jedan mali pomak.

U najnovijem je otkrio da je kuća napokon dobila i kuhinju. Iako u kući živi već šest mjeseci, na kuhinju se odlučio tek kad mu je pomoć ponudila tvrtka za dizajn kuhinja. Zbog lošeg vremena morao se požuriti s ugradnjom jer su elementi danima stajali vani.

- Da budem iskren, nikad nisam planirao izgraditi kuhinju u ovoj kući. Nisam mislio da je moguće - poručio je Amerikanac.

Foto: TikTok/screenshot

- Domen mi je rekao da je ovo najmanja kuhinja koju je dao instalirati. Uobičajena je kuhinja dva do tri puta veća od ove - otkrio je Reid i dodao kako je ista ekipa došla ranije kako bi mu pomogli u mjerenju i odabiru materijala.

U ovu kuhinju ugrađeni su elementi u koje stanu štednjak, pećnica, perilica posuđa i mikrovalna pećnica, a uspješno je pronađeno i mjesto za hladnjak koji je imao neko vrijeme.

Foto: TikTok/screenshot

Prije mjesec dana Justus se susreo i s neplaniranim 'stanarima', smrdljivim martinima koji su se zalijepili za fasadu i novu terasu. Jedan od njih posebno je zasmetao njegovu crnom mačiću Rogiju, koji se već udomaćio u kući. No ni ti mirisni neprijatelji nisu ga zaustavili. Tad mu se u radovima pridružila i njegova djevojka Angie, koja mu je pomogla u bojanju daski na drvenoj terasi, a ubrzo je došao red i na još jedan veliki korak.

Foto: Instagram

Nakon gotovo mjesec dana priprema, stigao je i jacuzzi. Ako ste pratili priču, znate da nije došao klasičnom dostavom, nego u zagorskom stilu - traktorom i prikolicom, po blatnjavoj šumskoj stazi, uz pomoć susjeda koji su spontano uskočili i cijelu situaciju učinili jednostavnijom i toplijom.

Ekipa Zagorja.com pronašla je Justusa prije nekoliko mjeseci usred šume u Zagorju. Pristao je na razgovor i fotografiranje, ali je zamolio da se ne otkriva točna lokacija njegove kuće. Otkrio je kako mu je kuću prodao prijatelj iz Zagreba te kako nije požalio ni na trenutak, iako je posla mnogo.

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja' što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije - rekao je.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Justus Reid postao je prava internetska zvijezda na Balkanu. Publiku je osvojio osebujnim humorom i lakoćom kojom je prigrlio lokalnu kulturu, pa ne čudi da se sam opisuje kao 'balkanizirani američki influencer'. Rođen je 18. srpnja 2000. u Južnoj Dakoti. Prve sadržaje objavio je 2021., a umjesto glamura, birao je garaže i radionice.

Snimao je o automobilima i njihovoj restauraciji, a upravo mu je video o legendarnom Yugu 45 otvorio vrata regionalne publike.

Od tad njegova karijera ide samo uzlazno. Prije dvije godine upoznala ga je šira hrvatska publika u 'Supertalentu', gdje je izvedbom pjesme 'Zajdi, zajdi' iznenadio i oduševio gledatelje. Ubrzo nakon tog nastupio je i na TEDx događaju u Koprivnici, gdje je govorio o moći viralnog sadržaja i o tome kako društvene mreže mogu spajati kulture.

Foto: Nova Tv