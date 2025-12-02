Amra iz 'Gospodina Savršenog': Pronašla sam svog pravog...

Iako je od njezina pojavljivanja u trećoj sezoni RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' prošlo nekoliko godina, Amra Salihćehajić, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica emisije. Danas, kako je rekla u razgovoru za Net.hr, živi najdinamičnije razdoblje do sada - i poslovno i privatno.

- Odlično sam. Živa i zdrava, što je najbitnije - samo što nemam vremena. Uvijek mi u danu nedostaje barem još tri sata da sve stignem. Od početka ljeta radim na razvoju svoje agencije. Stalno sam na sastancima. Stalno me netko zove za nešto. Propuštam jako puno obiteljskih okupljanja. Prijatelji me ne viđaju često. Tako da svaka medalja ima dvije strane. Pokušavam da balansiram privatni i poslovni život i to mi je trenutačno sad najveći izazov - započela je Amra.

Također, kako je otkrila, odluku o otvaranju svoje agencije donijela je jer je htjela imati slobodu u kreiranju poslovnih odluka i objekata i projekata.

- Odlučila sam pokrenuti vlastiti posao jer sam željela sama donositi odluke. Isprobati stvari. Uvesti novitete. Pokrenuti nešto što nije 'već viđeno', a sama pomisao da bi moja ideja jednog dana mogla hraniti nekoliko obitelji mi se činila jako privlačno Dosta sam bitku vodila s anksioznošću jer sam osjećala da mogu više napredovati, iako sam imala jako puno posla, opet mi to nije bilo to - istaknula je Salihćehajić.

- A s druge strane imam preko 10 godina radnog iskustva na različitim tržištima. Tako da nisam imala strah oko vlastitog biznisa. Vjerujem da sve čemu se predam. Svakodnevno radim na tome mora uspjeti - dodala je Amra.

Otkrila je i da je u svojim posljednjim godinama najviše promijenila upravo sebe.

- Ima jako puno toga. Možda se toliko ne vidi 'na vani', ali mindset, ljudi s kojima se družim, razgovore koje vodim - nisu isti kao prije. Naprosto, prerasteš određene ljude i teme, ne vidim ništa loše u tome, jer cijena osobnog napretka i razvoja je da gubite ljude iz svog života, ali to je samo zato što treba da se napravi mjesta za nove ljude. Okrenula sam se više Bogu. Vlastitim ambicijama, naučila se skromnosti, nekom prizemnom životu u kojem su sve materijalne stvari nebitne. To ne znači da si uskraćujem stvari, već prije nego što kupim postavim si pitanje: 'Kupujem li to zbog ulaganja i vlastitog zadovoljstva ili kupujem zbog statusa u društvu?'- prokomentirala je Amra.

- Smatrala sam da su ljudi s brendiranom odjećom bogati, uspješni i ambiciozni, a onda sam primijetila da ljudi koji doista imaju novac nemaju ništa brendirano na sebi, jer je to suština bogatstva - nema dokazivanja. Ljudi koji doista imaju novac obučeni su normalno, jer oni ne žele da drugi znaju stanje njihovog bankovnog računa. I to mi je tako super - nastavila je Salihćehajić.

Na pitanje o ljubavi, lice joj se odmah zaorilo. Već više od godinu dana sretno je zaljubljena.

- Pronašla sam svog 'Gospodina Savršenog' i to već traje više od godinu dana. Mislila sam da je laž da kad nekoga upoznate znate da je to taj. Od momenta kad sam ga vidjela nešto me neobično privuklo prema njemu. Volim i voljena sam. Ne skrivamo se u javnosti. Samo ga ne prikazujem na društvenim mrežama, jer štitim njegovu privatnost, s obzirom na to da on ne koristi društvene mreže.- naglasila je Amra.

- Osvojio me s inteligencijom i načinom kako se ophodi prema meni. Rekla bih da mi nije sidro, već je vjetar u leđa. Prvi je dao podršku za otvaranje agencije. Šalje mi knjige koje trebam pročitati, podcaste koje trebam pogledati, edukacije na kojima trebam prisustvovati kako bih bila još bolja. To je prvi čovjek s kojim bih osnovala porodicu, jer znam da bi bio divan tata priznala je Salihćehajić.

Nije zaboravila ni svoju neobičnu ljubimicu, zmiju Mirnu za koju kaže da ima vječne bitke s ljudima. No, za nju je zmija životinja kao i svaka druga, samo što je kroz crtiće, religiju i mitove predstavljana kao samo zlo. Ipak, razumije da je strah u ljudima ukorijenjen duboko.

- Ne grize, ne mjeri me da me pojede, ne davi, nije otrovna. Zaboravim da je uopće imam, jer se preko dana uopće ne kreće. Od malih nogu sam voljela zmije, majka mi je doživljavala nervne slomove kad bih donijela bjeloušku doma. Moj najveći strah je bio kako će dečko prihvatiti da imam Mirnu, ali sam bila stava 'ako želiš da živimo zajedno Mirna mora s nama'. Dogovorili smo se da će dobiti novi terarij u dnevnom boravku kad pronađemo nekretninu u koju ćemo se preseliti. Mirna je super filter za ljude, ne dolaze mi gosti više toliko često kao prije - pojasnila je Amra.

Što se tiče njezina sudjelovanja u popularnom showu, s nekim djevojkama se i dalje čuje, a najviše s Danijelom. Tamari i Karolini se javi da čestita rođendan, poslovni uspjeh i slično, dok Tonija prati na Instagramu.

- Tonija pratim na Instagramu, vidjela sam nedavno da je objavio djevojku (ako sam dobro povezala) i drago mi je zbog njega, jer smatram da je itekako vrijedan i da će daleko stići. Ne vidim potrebu da komuniciramo, ali moj support ima uvijek i dan danas imam lijepo mišljenje o njemu. Drago mi je što je otišao u Ameriku zbog posla, vjerujem da će za svog života dobiti nagrade i priznanja za svoj angažman - prokomentirala je Salihćehajić.

Na kraju otkrila je i kako je tema braka i obitelji već dio njezinih razgovora s partnerom, ali ona nigdje ne žuri.

- Osnivanje obitelji nam je redovna tema, a što se tiče svadbe, svoju zamišljam kao 'dnevnu svadbu', neko predivno mjesto, ručak u prirodi i nekoliko nama dragih ljudi. Nisam sigurna da će to biti ove godine, jer trenutačno smo oboje fokusirani na posao, te kad posložimo sustav, onda ćemo razmišljati o 'našem danu', mada meni je s njim svaki dan 'naš' i od srca želim svakoj ženi da pronađe ono što sam i ja. Ne gubite nadu, ne spuštajte standarde - jer je Bog prilikom pisanja vaše knjige života dodao ime muškarca koji će biti dostojan partner kroz život - zaključila je Amra.