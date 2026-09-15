Amulić (63) o kćeri (6): 'Želim biti tata-tata, a ne tata-dida'

Želim biti tata-tata, a ne tata-dida, rekao je za IN magazin Ivo Amulić (63), koji se posljednjih mjeseci ozbiljnije posvetio vježbanju. Pjevač Rišpeta ispričao je da je imao manjih problema koje je riješio, a sad trenira svaka dva do tri dana. Kod kuće ima malu prostoriju sa spravama, a jedan od motiva mu je i kći Dina (6).

Dina već pokazuje interes za glazbu. Pohađa glazbenu školu, a otac i kći već su imali i prvi zajednički nastup.

- Na kraju prošle školske godine u glazbenoj školi ona i ja pjevali smo 'Tata, ja te volim' - ispričao je Amulić.

Zagreb: Klapa Rišpet održala je koncert u Lisinskom | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Glazba je stalno prisutna i u njihovu domu. Njegova supruga Sandra Kekez također se bavi glazbom, pa jedno drugome komentiraju pjesme i daju savjete.

- Pratimo se, nadopunjujemo se, ona sluša pjesme pa ima neka svoja viđenja kako ona to čuje. Lijepo je kad je familija glazbena, tad je pjesma uvijek u kući - rekao je.

Amulić iz prvog braka ima kćer Hanu i sina Mihovila, a sa Sandrom je u srpnju 2020. dobio Dinu. Ima i unučicu Elu. Sa suprugom ove godine slavi 13. godišnjicu braka, a nakon ljetne turneje Rišpeta obitelj je planirala nekoliko dana odmora u Makarskoj.

- Moja mala familijica ide sad šest dana u Makarsku, u jedan lijepi hotel za djecu i tamo ćemo se odmoriti, malo napuniti baterije - rekao je Amulić.