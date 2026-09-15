Obavijesti

Show

Komentari 0
OBITELJ MU JE PRIORITET

Amulić (63) o kćeri (6): 'Želim biti tata-tata, a ne tata-dida'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Amulić (63) o kćeri (6): 'Želim biti tata-tata, a ne tata-dida'
5
Zagreb: U KD Vatroslav Lisinski održan humanitarni koncert "Zovem prijatelje moje" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevač se u posljednje vrijeme posvetio i vježbanju, a jedan od razloga zbog kojih želi ostati u dobroj formi upravo je njegova najmlađa kći

Admiral

Želim biti tata-tata, a ne tata-dida, rekao je za IN magazin Ivo Amulić (63), koji se posljednjih mjeseci ozbiljnije posvetio vježbanju. Pjevač Rišpeta ispričao je da je imao manjih problema koje je riješio, a sad trenira svaka dva do tri dana. Kod kuće ima malu prostoriju sa spravama, a jedan od motiva mu je i kći Dina (6).

Poznati pjevač Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...
Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...

Dina već pokazuje interes za glazbu. Pohađa glazbenu školu, a otac i kći već su imali i prvi zajednički nastup.

- Na kraju prošle školske godine u glazbenoj školi ona i ja pjevali smo 'Tata, ja te volim' - ispričao je Amulić.

Zagreb: Klapa Rišpet održala je koncert u Lisinskom
Zagreb: Klapa Rišpet održala je koncert u Lisinskom | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Glazba je stalno prisutna i u njihovu domu. Njegova supruga Sandra Kekez također se bavi glazbom, pa jedno drugome komentiraju pjesme i daju savjete.

- Pratimo se, nadopunjujemo se, ona sluša pjesme pa ima neka svoja viđenja kako ona to čuje. Lijepo je kad je familija glazbena, tad je pjesma uvijek u kući - rekao je.

KOVRČE S LIJEVA I DESNA FOTO Jedna fudbalerka, a nas dvoje! Prepoznajete li pjevače bujnih kosa iz vaše mladosti?
FOTO Jedna fudbalerka, a nas dvoje! Prepoznajete li pjevače bujnih kosa iz vaše mladosti?

Amulić iz prvog braka ima kćer Hanu i sina Mihovila, a sa Sandrom je u srpnju 2020. dobio Dinu. Ima i unučicu Elu. Sa suprugom ove godine slavi 13. godišnjicu braka, a nakon ljetne turneje Rišpeta obitelj je planirala nekoliko dana odmora u Makarskoj.

- Moja mala familijica ide sad šest dana u Makarsku, u jedan lijepi hotel za djecu i tamo ćemo se odmoriti, malo napuniti baterije - rekao je Amulić.

Zagreb: U KD Vatroslav Lisinski održan humanitarni koncert "Zovem prijatelje moje"
Zagreb: U KD Vatroslav Lisinski održan humanitarni koncert "Zovem prijatelje moje" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...
U ARENI ZAGREB

Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Meri Banovac, ranije Goldašić, bila je ovog vikenda u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu. Ranije je influencerica bila na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
FOTO Mama Renata pozirala u tangama! Okrenula se pa svima pokazala svoju bujnu guzu
ODUZIMA DAH

FOTO Mama Renata pozirala u tangama! Okrenula se pa svima pokazala svoju bujnu guzu

Renata Lovrinčević Buljan snimala se na Cetini. Prvi je dan predstavila bijeli kupaći kostim iz svoje kolekcije koji je naglasio njenu figuru. Drugi je dan pozirala u tangicama
FOTO Zaboravila grudnjak! Dara Bubamara na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini
SVE JOJ SE VIDI

FOTO Zaboravila grudnjak! Dara Bubamara na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini

Pjevačica je na snimanje 'Zvezda gradna' stigla u crnoj čipkastoj haljini koja je bila prozirna pa je otkrila da Dara ne nosi grudnjak. Bradavice je pokušala sakriti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026