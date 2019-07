Amy Winehouse je majci često govorila: 'Umrijet ću mlada...'

Svi su se čudili kako jedva punoljetna djevojka zvuči kao da je dvostruko starija, kao da već desetljećima pjeva po zadimljenim jazz-klubovima i kao da je iza nje bogato životno iskustvo... Ipak, iznimni talent često je bio u sjeni njezinih stalnih depresija i ekscesa izazvanih drogom i alkoholom. Britanska pjevačica Amy Winehouse preminula je na današnji dan prije osam godina.

Kad joj je bilo tek 24 godine novinar Nick Johnstone napisao je priču o njoj pod nazivom 'Amy, Amy, Amy', koja je objavljena i na hrvatskom jeziku. Opisao je njezin buran život iz kojeg se već tad nazirao kraj... Upravo zato je knjiga dobila na važnosti nakon njezine smrti. Govori o svemu što je prethodilo vijesti da je Amy pronađena mrtva u stanu.

Gledala stare spotove prije smrti

Puno je pila te noći, a tjelohranitelj ju je vidio u 10 sati ujutro kako spava. Ništa mu se nije činilo neobično jer je inače spava do kasno. Poslijepodne je došao ponovno i vidio ju u identičnom položaju. Tad je počeo sumnjati da nešto nije u redu. Kad je pozvao Hitnu pomoć, medicinski stručnjaci mogli su ustanoviti samo jedno... Amy je preminula od trovanja alkoholom.

Večer prije smrti, kako je otkriveno u dokumentarcu 'Amy' iz 2015. godine, Amy je ispijala alkohol i na YouTubeu gledala svoje stare spotove.

Glazba joj je bila urođena. Njen otac Mitch strastveno je slušao jazz te je uz njega često slušala Sintaru. Uz majku Carola Kinga, a Michael Jacskon i Madonna bili su njen prvi samostalni izbor. S 11 godina otkrila je rap i R&B. Zahvaljujući glazbenom talentu, s 13 godina upisala se u Školu za kazalište Sylvie Young u središtu Londona. Sylvia Young je rekla da je Amy bila izvanserijska učenica.

- Odmah je na mene ostavila dojam jedinstvenosti i kao kompozitorica i kao izvođačica. Bila je toliko pametna da smo je prebacili na godinu ispred njezine dobne skupine nadajući se da će joj to biti izazov. I tad se dosađivala do ludila - rekla je Sylvia.

Nakon završene srednje škole 1996. zaposlila se najprije u studiju za piercing, zatim u salonu za tetovažu, pa u trgovini odjećom, a nakon toga skrasila se u Školi za izvođačku umjetnost i tehnologiju BRIT u Croydonu. Već sa 16 godina bila je sigurna da želi biti kantautorica, pa je godinu dana poslije napustila i ovu školu. Svaki vikend nastupala je s Nacionalnim jazz-orkestrom mladih. Prohodala je sa sedam godina starijim Chrisom. Veza je potrajala devet mjeseci, nakon koje je nastao njezin prvi album 'Frank'.

Upravo zahvaljujući toj nesretnoj ljubavi, kakve će uostalom biti i sve njezine veze s muškarcima, počela je jedinstvena glazbena karijera Amy Winehouse. Agencija Brilliant 19 Ltd, koja joj je snimila prve demo snimke, omogućila joj je potpisivanje ugovora s EMI-jem ne sluteći da će prvim samostalno zarađenim novcem Amy krenuti na put bez povratka.

S 18 godina iznajmila je stan u Camdenu s Juliette Ashby.

- Moja sjećanja na taj stan su sjajna. Znala sam se obezglaviti drogom, a Amy bi pekla pile u tri ujutro. Ona je luckasta, ali dobra - rekla je Juliette.

Kad je 'Frank' konačno objavljen, glazbeni kritičari imali su samo riječi hvale. Uspoređivali su je s Ellom Fitzgerald, Billie Holiday i Erykom Badou...

Amy je u 23. godini dosegnula svjetsku slavu. Vidno mršavija i sad već s 12 tetovaža stekla je reputaciju žene koja pije i psuje kao lučki radnik i puši travu, a uskoro će se otkriti da je ovisna i o teškim drogama. U ovu sliku uklopio se i njezin nastup u The Charlotte Church Showu, u kojem je posrtala i mumljala Jacksonovu pjesmu 'Beat it'.

Vjenčanje za 60 funti

Nakon dvije godine obnovila je vezu s Fielderom Civilom, a već 24. travnja objavili su zaruke. Koncertnu turneju u Americi Amy je završila 18. svibnja u Miamiju na Floridi, gdje se tajno udala za svoju ljubav života, a vjenčanje ih je stajalo 60 funti jer su ga proslavili uz hamburger i pomfrit. Brak s Blakeom potrajao je dvije godine.

Ni tri mjeseca nakon vjenčanja Amy je otkazala sve nastupe zbog predoziranja koktelom raznovrsnih opijata. Tog 7. kolovoza liječnici su je u posljednji tren spasili adrenalinskom injekcijom i ispumpavanjem želuca uslijed trodnevnog konzumiranja kokaina, ecstasyja, heroina, votke i viskija.

Par je iz tjedna u tjedan vodio buran život prepun drogiranja, pijančevanja i tučnjava. Sve dok Blakea potkraj 2008. nisu zatvorili na šest mjeseci zbog premlaćivanja konobara u pubu.

Iako je razdvajanje teško podnijela, Amy se u ljeto 2009. razvela od Blakea i otišla na Karibe kako bi se maknula od droge i bivšeg supruga. Ni jedno ni drugo joj nije pošlo za rukom. Majci je jednom rekla: 'Osjećam da sam sklona samoubojstvu i sigurna sam da ću umrijeti mlada.'

U lipnju 2010. godine počela je vezu sa sedam godina starijim redateljem Regom Travisom. Ozbiljan i uspješan, nikad nije imao problema s drogama i pićem, pa se i Amy uz njega nakratko smirila. U travnju su prekinuli i opet se vratila porocima.

Kasnije se opet prijavila u kliniku za odvikavanje, a koliko je daleko dogurala, pokazala je na svom zadnjem koncertu u Beogradu 18. lipnja. Njezini obožavatelji tvrdili su da tako tužan prizor nikad nisu vidjeli. Amy nije bila u stanju stajati na nogama, a kamoli pjevati.

Izvukli je iz kreveta i prevezli na aerodrom

U dokumentarcu njezini prijatelji tvrde kako nije htjela odraditi koncert jer se nije osjeća dobro, ali njezin tim ju je, kada je spavala, iznio iz kreveta i prevezao do aerodroma. Probudila se tek u Beogradu.

Zadnja pjesma koju je tad izvela njezin je ska hit 'You’re Wondering', čiji refren kao da je najavio njezinu skoru i preranu smrt: 'You’re wondering now, what to do, now you know this is the end, you’re wondering how, you will pay, for the way you misbehave'. I doista, Amy kao da je znala da je to kraj.

