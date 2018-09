Anđa Marić opet ljubi: 'Sretna sam i ulazim u najbolje godine'

Glazbenica Anđa Marić (41) prije osam godina razvela se od Primoža Dolničara (45), a sada je za Story otkrila da je ponovno sretno zaljubljena.

- Neću govoriti o kome je riječ jer su to ljudi koji nemaju veze s ovim našim svijetom. Ne želim nikome krasti njegovu privatnost. Ne želim uzburkati vodu oko njih. Ali sretna sam i ispunjena. Živim maturalac života! Ulazim u najbolje godine života - rekla je Anđa.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Neki dan je nazvala bivšeg supruga, a on joj je, kako tvrdi, rekao 'Ej, bok bivša ženo koja me voli'.

- Zaboravila sam da sam mu nedavno rekla rekla da ga stvarno volim jer je tako lijepo upisao našeg sina u srednju školu, lijepo se brine o njemu. Bio je u šoku - ispričala je Anđa. To je bio prvi put da mu je rekla da ga voli nakon razvoda. Kako kaže, nije ga ni pogledala godinama.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Sin Gašper živi s ocem te ju je ove godine pozvao da dođe k njima za Uskrs.

- Meditirala sam i shvatila da zbog sebe i sina mogu biti gdje god treba. Spavat ću gdje god, ne baš s tatom u krevetu, ali u kući - rekla je Anđa.

Kako kaže, s bivšim suprugom ima korektan odnos. Ne čuju se stalno, ne zove ga i ne želi s njim ljetovati, ali je zahvalna što ima partnera u roditeljstvu i osobu koja će se pobrinuti za Gašpera.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

Sa sinom se viđa svaki ili svaki drugi tjedan, a ljetne praznike su također proveli zajedno. Kako kaže, nije joj teško pala odluka da Gašper ipak ostane živjeti s Primožem.

- To je zapeklo moj ego, ali mi je rekao 'mama ti si sad već dobro, ja mogu ići'. Shvatila sam da me čuvao. On je Slovenac, tamo je odrastao, prijatelji su mu tamo - objasnila je Anđa koja je prije šest godina oboljela od multiple skleroze.

U posljednjih četiri godine uspjela je smanjiti stupanj invaliditeta sa sedam na tri.

- Mogu raširiti prste na desnoj nozi. To je maleni pomak, ali nisam to mogla napraviti tri godine - rekla je Marić. Kako kaže nikada nije poštovala svoje tijelo te je 'išla preko granica'. Zadnja je išla spavati, a prva ustajala.

Foto: Privatni album

Anđa se okušala u pisanju. Nakon što je objavila dječju knjigu 'Afra', odvažila se na pisanje nedavno objavljenog romana 'Tajna zmajskog mosta', a uskoro planira i treću knjigu.

