Glumica Ana Gruica Uglešić (38) objavila je fotografije iz Dubaija i pohvalila se nakitom koji je dobila od Viktorije Rađe (44).

Sa suprugom Boranom Uglešićem otputovala je u toplije krajeve i par je za destinaciju svog odmora odabrao Dubai, a glumica je iskoristila lijepo vrijeme i pozirala u badiću za fotografije na Instagramu.

- Kad meni moja @viktorija.radja kaže 'Imam jedan poklon za tebe. Ovo ne može svak nositi. Kad sam vidjela znala sam da je za tebe.' Evo ga. Dubai. Ovdje može sve. - napisala je u objavi.

Na fotografiji je pokazala nakit za usne koji je dobila od Viktorije koja je odmah komentirala objavu.

- Znači naježila sam se kad sam vidjela drugu sliku - oduševljeno je odgovorila Viktorija.

Uz sliku zanimljivog nakita, glumica je objavila i fotografiju u badiću i pokazala svoju zavidnu liniju.

- Treniram cijeli život. Vrlo intenzivno od 2005. godine, od prvog dana Akademije. To je jednostavno moj životni stil. U petnaest godina bilo je i uspona i padova u volji, stilu, kilaži, motivu. Danas vidim svi vježbaju, objavljuju, educiraju, dok sam ja to radila još 2010. godine, ti isti su me po kuloarima prozivali za 'promicanje krivih vrijednosti', očito promašivši 'ceo fudbal' - izjavila je Gruica u jednom intervjuu.

Rekla je da je treniranje u to vrijeme za društvo bilo nešto novo i egzotično i da nitko nije shvaćao važnost vježbanja kao psihičku i fizičku pripremu.