Ana Gruica u 'golišavoj' haljini pokazala noge i skupu torbicu

Na sinoćnjoj premijeri "Preko veze" u @kerempuhzagreb #triorio #fantasticus #ivoperkusic #mateaelezovićBrdar #klasa2005 #aboutlastnight #theatre #theaternight Dress: @bubabudesign

A post shared by Ana Gruica Uglešić (@anagruica) on Feb 17, 2019 at 11:07pm PST