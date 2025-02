Ana iz 'Gospodina Savršenog' i dalje čuva Miloševu poruku: 'Najdraži bookmark je ostao'

Dok u vili vlada velika napetost među djevojkama, rođendan u 'Gospodinu Savršenom' proslavila je Ana Kolinger, a Miloš i Šime su joj poklonili bukete. U oba buketa nalazile su se poruke.

Foto: RTL

Nedavno je na svom Instagram profilu objavila videozapis u kojem prikazuje tajanstvenu poruku koju je dobila od Miloša. Nju čuva i nakon završetka emisije, a pokazala je kako ju koristi kao bookmark.

- Cvijeće je uvenulo, ali najdraži bookmark je ostao - napisala je Ana na svom Instagram profilu.

'Once you've met someone, you never really forget them.' (na hrvatskom: 'Jednom kada upoznaš nekoga, nikada ga zapravo ne možeš zaboraviti'), citat je koji je Miloš umetnuo Ani u buket cvijeća. Iako Ana nije odmah shvatila značenje poruke, sjetila se da je u svom prvom razgovoru s Milošem otkrila da voli gledati anime.

Foto: RTL

- Miloš je to uzeo iz filma Spirited Away, to je doslovno citat iz mog najdražeg animea. Ja to uopće nisam shvatila - rekla je Ana u emisiji.