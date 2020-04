Ana iz 'Života na vagi' postala reperica: Pjeva o korona virusu

Za bolju kvalitetu : https://youtu.be/UVvSuGkcxy8 Oh, karanteno, sunce li ti tvoje, Zbog tebe ne vidjeh prijatelje svoje. U kući nema još rata Al' uskoro će netko s koferima kroz vrata. Sada ne smijem napustiti svoje selo malo, Uštedjela sam gorivo i nije mi žao. Najbolje je ostati u kući, Iako me dosada jako, jako muči. Postala sam zbog toga pjesnik pravi Ali nije da se Ana s time hvali. Bolje pisati ovakve stvari Da nas korona baš sve, sve ne pokvari. Ljudi moji ne krećite se puno Brinite za svoje, jer oni numero su uno. Ne brinite se, doći će bolji dani Kada ćemo svi napokon biti vani! #ostanite_doma #ostanite_kući ❤️ #rtl #zivotnavagi2019 #znv #thebiggestlosercroatia #thebiggestloser #zivotnavagi

