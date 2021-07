Ana Radoš, mnogima poznata iz 11. internacionalne sezone emisije 'Ljubav je na selu' kada je s farmerom Jackom završila burno ostavivši ga na ulici u Rabu i odlaskom u Zagreb. U intervjuu za RTL.hr otkila je kako je u 2021. godini završila fakultet, započela novu ljubavnu vezu i da trenutno radi na novom velikom projektu.

POGLEDAJTE VIDEO

Zbog ljubavi, Ana je, kao što znamo otputovala u Australiju, ali to sada ne bi ponovila.

- U Australiju sam otputovala najviše iz znatiželje. Cure koje su išle sa mnom su bile stvarno super i dobro smo se zabavljale. Nažalost, sve ostalo je za zaborav. Da mi je žao, nije. Nikad ne žalim za stvarima koje napravim. Da moram ponoviti, vjerujte da ne bih - započela je pa ispričala zašto je ostavila Jacka Vukoju:

- Puklo je u onom trenutku kada Jack nije mogao prihvatiti da ne želim imati ništa s njim. On i ja nemamo ništa zajedničko, volimo potpuno različite stvari i to je to. Iako sam mu nekoliko puta dala do znanja da nas dvoje nemamo nikakvih izgleda, on je uporno odbijao takvu pomisao. Na kraju je sve to eskaliralo.

Ana kaže kako nije tip žene koja će prešutjeti i da i ona, kao i ostali, ima svoje limite koliko može nešto trpjeti. S Jackom nakon showa nije ostala u kontaktu i ne vidi razlog zašto bi.

Ružni komentari nakon pojavljivanja na televiziji jako su je smetali, stoga ih je prestala čitati. Nije joj bilo jasno, zašto bi ljudi koji je ne poznaju komentirali nešto ružno.

- Danas mi je puno lakše jer znam da ljudi koji me osobno poznaju, znaju kakva sam. Za ostale me, zaista, nije briga - rekla je Ana.

S obzirom na to da se više puta pojavljivala na malim ekranima, ova medicinska sestra često dobiva bračne ponude i ljubavne ponude no, ne shvaća ih ozbiljno. Nedavno je i završila studij sestrinstva, a svoj posao, tvrdi, obožava. Ima velike planove za budućnost.

- Sebe smatram ambicioznom ženom i volim neke nove izazove. Radim trenutno na jednom projektu, čak mogu reći – relativno velikom projektu, ali za sada ne bih o tome. Interesantno je da ponudu za taj projekt nisam dobila zbog emisije jer ljudi koje me žele angažirati nisu ni znali da sam bila u emisiji 'Ljubav je na selu'. U svakom slučaju, sama sebi sam zadala puno ciljeva. A sad, gdje će to završiti, vidjet ćemo - otkrila je bivša kandidatkinja showa.

Osim što voli svoje zanimanje, Ana je velika ljubiteljica automobila. Dobro se razumije u njih, a vožnja ju smiruje. Ponosna je vlasnica BMW-a.

- Radim kad god mogu da mogu otplaćivati kredit za auto i za stan. Zato, ono što je moje, ono što sam sama stvorila i zaradila je uvijek na prvom mjestu - ispričala je Ana pa komentirala i Jackov Ford za koji kaže da je ok, ali da više preferira neke druge automobile.

Najveća novost u njezinu životu je ona ljubavna. Naime, Ana je odnedavno u vezi, ali još ne može reći je li joj to srodna duša. Od prijašnjih veza naučila je da nema puno očekivanja.

- Sve što mogu reći za sada jest da veza ide u dobrom smjeru - zaključila je.