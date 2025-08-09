Obavijesti

'NAHRANIMO ANU'

Ana Rucner novim videom poručila svima što misli o komentarima na račun izgleda

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ana Rucner novim videom poručila svima što misli o komentarima na račun izgleda
Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Violončelistica Ana Rucner već se godinama nosi s kritikama o nedostatku kilograma, mnogi na društvenim mrežama komentiraju da je premršava. Sada je svoje pratitelje nasmijala objavom videa...

Naša poznata violončelistica Ana Rucner našalila se na vlastiti račun, nakon što već neko vrijeme dobiva komentare na svoj izgled. Neki pratitelji na društvenim mrežama smatraju kako je Ana premršava te da bi trebala više jesti i 'dobiti' 10-ak kilograma. 

Sada je objavila video u kojem jede jedan indijski oraščić.

- Komentar 2054. - hajde pojedi nešto - rekla je Ana na početku videa, nakon čega je s priborom pojela jedan indijski oraščić.

- Jeste sretni? - upitala je zatim.

-  Jela sam. Eto. Hvala na brizi - napisala je Ana u opisu videa, a uskoro su počeli pristizati brojni komentari. 

- Pusti ljude da pričaju..top si uvik bila i ostala - glasi jedan komentar.

- Izgleda super. Vidi se definirana mišićna masa. Sitnije ste građe i u skladu s time i težina. Problem društva je ak nisi "debela rumena dekla" odmah nešto nije u redu s tobom. Ne dao bog da brineš o svojem izgledu i zdravlju. Jer zamislite da se razbolite "ovakva žgoljava bi umrla za tjedan dana" tak su meni govorili. Balkanski mentalitet....- napisao je netko od pratitelja.

