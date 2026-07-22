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LUCE IZ 'KUMOVA'

Ana Uršula Najev otkrila kakav je muškarac može osvojiti

Piše Dora Pek,
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Ana Uršula Najev otkrila kakav je muškarac može osvojiti
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Zagreb: Koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva" u izvedbi Ane Uršule Najev | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Zvijezda 'Kumova' otvoreno je progovorila o ljubavi, ljubomori i osobinama koje su joj važne kod budućeg partnera

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Brate mili, evo da nije psihopat, da ima, da radi neki svoj posao, da je svoj čovjek i da ima vozačku dozvolu da ga ne moram ja gdje vozati, to ti je to. A ovo ostalo, pa nema, to je, mislim da to je stvar nekog prepoznavanja i stvar trenutka, rekla je glumica i pjevačica Ana Uršula Najev za IN magazin, kad su je pitali kakav bi ju muškarac mogao osvojiti.

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Priznala je i da s godinama sve manje osjeća ljubomoru.

- Slabo sam ljubomorna. Mislim, u nekih ranijih godinama da, nekako što sam starija, što sam sve svjesnija sebe, to nekako svjesnija sam i svojih mana i svojih vrlina, a samim time imam i nekako više samopouzdanja. A partneri, bila je tu ljubomore, pogotovo kad je u pitanju moja branša. Ne može svaki jednako prihvatit to da smo stalno u takvim miješanim društvima i da moramo snimati neke ljubavne scene - rekla je.

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Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Publika ju je posljednjih godina posebno zavoljela kao Luce u seriji 'Kumovi'

- Završila je klapa sedme sezone. Tako da idemo u osmu logičan slijed događaja. Mi smo sad već došli negdje do ja mislim da smo čak prešli 800 epizoda tu negdje, tako da ganjam ovu Guinnessovu knjigu rekorda. Evo u ovoj zadnjoj sezoni mogu reći da da me baš puno puta scenariji iznenađuju pozitivno. Vidjet ćete Lucu kakvu do sad niste vidjeli, al doslovno u svakom smislu te riječi - otkrila je.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Nakon 'Kumova' Ana se vraća projektu koji joj je posebno prirastao srcu. Nakon šest godina ponovno će u solinskoj Gradini izvesti 'For Amy', koji za nju nikad nije bio samo koncert.

- Znaš kako se osjećam? Ko da sam dala dijete na posvajanje i sad se vraćam po njega. Stavim hashtag na Instagramu, daj dijete materi, stvarno. Ja to ne mogu nazvati projektom, to je stvarno kao moja beba, tako ga doživljavam. Jer i onda, a sad pogotovo, dala sam svo srce, svu dušu u to. I ono, nakon toliko godina probudila sam se i rekla, to je to, mora raditi Amy, to je to. Sad ili nikada - ispričala je.

storyeditor/2026-02-08/PXL_121222_97386056.jpg
storyeditor/2026-02-08/PXL_121222_97386056.jpg | Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Naglasila je da 'For Amy' nije klasičan tribute Amy Winehouse. Ne pokušava imitirati njezin glas ni izgled, nego publici želi približiti njezinu glazbu i osobnost.

- Ja radim 'For Amy'. Znači, svojevrsni homagge kao jedno pismo jedne umjetnice drugoj, gdje u biti želim onako doprijeti do ljudi u smislu da pokušam prikazati bar jedan dio njene duše. Jer ono što mene izuzetno smeta, ne samo u Amynom slučaju, nego u brojnim drugima, je što na kraju ti ekstra talentirani ljudi, umjetnici mladi, nažalost, najčešće budu poznati kroz prizmu nekih skandala, kroz prizmu nekih ružnih situacija iz privatnog života, a ono gdje je ona mene zbilja inspirirala od kad sam bila dijete je upravo ta upravo ta glazba i način na koji je ona doživljavala glazbu - objasnila je Ana Uršula Najev.

Zagreb: Koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva" u izvedbi Ane Uršule Najev
Zagreb: Koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva" u izvedbi Ane Uršule Najev | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

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Komentari 4
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