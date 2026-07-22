Zvijezda 'Kumova' otvoreno je progovorila o ljubavi, ljubomori i osobinama koje su joj važne kod budućeg partnera
Ana Uršula Najev otkrila kakav je muškarac može osvojiti
Brate mili, evo da nije psihopat, da ima, da radi neki svoj posao, da je svoj čovjek i da ima vozačku dozvolu da ga ne moram ja gdje vozati, to ti je to. A ovo ostalo, pa nema, to je, mislim da to je stvar nekog prepoznavanja i stvar trenutka, rekla je glumica i pjevačica Ana Uršula Najev za IN magazin, kad su je pitali kakav bi ju muškarac mogao osvojiti.
Priznala je i da s godinama sve manje osjeća ljubomoru.
- Slabo sam ljubomorna. Mislim, u nekih ranijih godinama da, nekako što sam starija, što sam sve svjesnija sebe, to nekako svjesnija sam i svojih mana i svojih vrlina, a samim time imam i nekako više samopouzdanja. A partneri, bila je tu ljubomore, pogotovo kad je u pitanju moja branša. Ne može svaki jednako prihvatit to da smo stalno u takvim miješanim društvima i da moramo snimati neke ljubavne scene - rekla je.
Publika ju je posljednjih godina posebno zavoljela kao Luce u seriji 'Kumovi'.
- Završila je klapa sedme sezone. Tako da idemo u osmu logičan slijed događaja. Mi smo sad već došli negdje do ja mislim da smo čak prešli 800 epizoda tu negdje, tako da ganjam ovu Guinnessovu knjigu rekorda. Evo u ovoj zadnjoj sezoni mogu reći da da me baš puno puta scenariji iznenađuju pozitivno. Vidjet ćete Lucu kakvu do sad niste vidjeli, al doslovno u svakom smislu te riječi - otkrila je.
Nakon 'Kumova' Ana se vraća projektu koji joj je posebno prirastao srcu. Nakon šest godina ponovno će u solinskoj Gradini izvesti 'For Amy', koji za nju nikad nije bio samo koncert.
- Znaš kako se osjećam? Ko da sam dala dijete na posvajanje i sad se vraćam po njega. Stavim hashtag na Instagramu, daj dijete materi, stvarno. Ja to ne mogu nazvati projektom, to je stvarno kao moja beba, tako ga doživljavam. Jer i onda, a sad pogotovo, dala sam svo srce, svu dušu u to. I ono, nakon toliko godina probudila sam se i rekla, to je to, mora raditi Amy, to je to. Sad ili nikada - ispričala je.
Naglasila je da 'For Amy' nije klasičan tribute Amy Winehouse. Ne pokušava imitirati njezin glas ni izgled, nego publici želi približiti njezinu glazbu i osobnost.
- Ja radim 'For Amy'. Znači, svojevrsni homagge kao jedno pismo jedne umjetnice drugoj, gdje u biti želim onako doprijeti do ljudi u smislu da pokušam prikazati bar jedan dio njene duše. Jer ono što mene izuzetno smeta, ne samo u Amynom slučaju, nego u brojnim drugima, je što na kraju ti ekstra talentirani ljudi, umjetnici mladi, nažalost, najčešće budu poznati kroz prizmu nekih skandala, kroz prizmu nekih ružnih situacija iz privatnog života, a ono gdje je ona mene zbilja inspirirala od kad sam bila dijete je upravo ta upravo ta glazba i način na koji je ona doživljavala glazbu - objasnila je Ana Uršula Najev.
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