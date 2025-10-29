Ana Uršula Najev progovorila o teškim životnim situacijama: 'Dobila sam jednu vrstu traume'

Ana Uršula Najev već godinama spaja ljubav prema glumi i glazbi, a nedavni rasprodani koncerti u Teatru uz more pokazali su koliko publika prepoznaje njezin talent i energiju. Iako se radi o poznatim pjesmama i obradama, svaki nastup za nju je osobno iskustvo, a u razgovoru za InMagazin otkrila je kako spaja glumu i glazbu.

Zagreb: Glumica Ana Uršula Najev | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album

- Kažem ti, već od mojih prvih samostalnih koncerata 2020., ja na koncertima radim samo obrade, ali ovo je neka razina više, jer, prvo, moj grad. Ljudi su me ovdje čuli sto puta, od kafića i baraka pa do dvorana. Nije da me nikad nisu čuli i evo sad drugi rasprodani koncert u Teatru uz more i baš mi je nekako toplo oko srca - započela je Ana.

S bendom Black Caffe proživljava svaki stih, a iskrenost je ono što publika najviše prepoznaje.

- Stvarno sam negdje blagoslovljena da sam naletjela na njih. Ovaj program je baš nekako repertoar odjeknuo. Ta noć posvećena našim divama. Sad već stižu ponude diljem naše lijepe, pa i okolice - nastavila je Uršula Najev.

Njezin glazbeni projekt ubrzo je naišao na oduševljenje i izvan Splita, a repertoar posvećen domaćim divama glazbe - od Olivera i Tereze do Josipe Lisac - naišao je na veliku podršku, uključujući i poruku same Lisac.

- Isuse Bože, da, i Josipa se oglasila i komentirala! Kad izvođač poput Josipe Lisac koja je nenadmašna da vjetar u leđa i komplimentira, nema veće potvrde za mene - naglasila je Ana.

I dok na koncertima niže uspjehe, Ana je i dalje redovno prisutna u seriji Kumovi. Kaže da su gluma i pjevanje dvije strane iste strasti te da obje zahtijevaju predanost.

- Krećemo sa šestom sezonom Kumova. I dalje igraju moje predstave Rulet i Dok nas inteligencija ne rastavi. Pripremam i jednu novu predstavu, ali o tome još neću ništa...Da se ne ureknem - otkrila je Uršula Najev.

Što se tiče njezina privatna života, opisuje ga prilično iskreno.

- Kad je bio onaj jedan period baš turbulentan kad su mediji bili baš zvijeri lešinarske. Onda sam dobila jednu vrstu traume. I onda niti bi išta objavljivala niti bi se s ikojim prijateljem negdje pojavljivala. Ali onda na kraju dana što ja trebam biti skučena i nesretna da ne bi netko nešto pričao. Onda sam shvatila da će se pričati i ovako i onako i zašto ja ne bi uživala u svojem životu - priznala je Uršula Najev.

No, s godinama, Ana je naučila cijeniti sebe i postaviti granice.

- Nisam nikad ništa tražila to il se dogodi ili ne. Ali što više stariš više držiš do sebe i znaš da imaš svoje vrijednosti. Za mene je najbitnije uzajamno poštovanje. Poštovanje kao osobe i poštovanje moje karijere. Ja ne kažem da je lako ići u korak s ovim stvarima s kojima se mi bavimo, nije lako - prokomentirala je Uršula Najev.

Ana se također otkriva i kao autorica, a pjesme s prvog autorskog albuma smatra najiskrenijima koje je dosad napisala.

- Najteže mi je od svega bilo probiti taj zid autorstva i ogolit se pred publikom. Cijeli život se ogoljavam kroz predstave, ali je to autorstvo ostalo samo moje, možda i namjerno. Dok nisam počela gledati drugačije i shvatila možda baš nekome treba ta pjesma koju sam ja u nekom trenutku proživjela - zaključila je Uršula Najev.

Foto: Instagram/