'BILA JE TO ČAST'

Ana Uršula Najev zapjevala na vjenčanju kolega iz 'Kumova': Objavila je i snimku izvedbe

Piše Tina Ozmec-Ban,
Split: Večer Đele Jusića na splitskom festivalu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ana Uršula Najev otpjevala je pjesmu 'Hallelujah' na vjenčanju Jagode Kumrić i Konstantina Haaga, svojih prijatelja i kolega iz serije 'Kumovi'. Na društvenim mrežama objavila je snimku i emotivnu poruku...

Prošlog vikenda vjenčali su se Jagoda Kumrić i Konstantin Haag, zvijezde popularne serije 'Kumovi'. Na svadbu su im došli brojni prijatelji iz glumačkog svijeta, a poseban trenutak bio je i kada je njihova kolegica iz serije Ana Uršula Najev otpjevala pjesmu 'Hallelujah'. Ona je na društvenim mrežama objavila snimku izvedbe, kao i brojne fotografije posebnog dana svojih prijatelja. Uz to je napisala i emotivnu objavu. 

- Od prijemnog ispita na kojem smo se upoznali do prekrasnog prijateljstva, suradnji uspomena, obitelji... Od bespredmetnih etida preko predstava i setova do zavjeta i svatova... Od časti da budem kuma tvojoj curici do časti da pjevam 'Hallelujah' trenutak nakon što ste se zakleli jedno drugom na vječnu ljubav - počela je emotivnu objavu Najev. 

- Najbolja, najljepša moja prijateljice... Jedinstvena moja Jagoda... Predivnog lika i još ljepše duše... Koni moj dragi... Prijatelju dobri... Uvijek smo govorili o našoj maloj klasi kao obitelji. Nakon 10 godina poznanstva, smijeha, suza, uspona i padova, to je i postala. Čuvajte ju, zalijevajte. Ljubite se i praštajte. Volim vas zauvijek, volite se zauvijek - napisala je te dodala: 'Po raspadu tijela se pir poznaje! I dalje ne mogu pomaknuti vrat! Živila ljubav'. 

Jagoda i Konstantin rijetko dijele zajedničke trenutke s javnosti. Za njihovu vezu saznalo se još 2019. godine, no par je ostao samozatajan kroz godine.

- Sve štima među nama. Ne pričam o privatnom životu jer smatram da je to privatna stvar. Što se tiče medija, ja se volim koncentrirati na posao i glumu, ali ne volim pričati o privatnim stvarima - izjavila je ranije Jagoda za Story.

Glumica je sredinom prosinca putem Instagrama pokazala zaručnički prsten, nakon čega su uslijedile brojne čestitke kolegica i pratitelja, među kojima su bile i Ecija Ojdanić te Bojana Gregorić Vejzović. Jagoda Kumrić inače je majka djevojčice Nastasje.

