Ana želi smršavjeti da bi mogla imati djecu, a Matea sanja da jednog dana postane glumica

<p>Nova sezona showa 'Život na vagi' počinje u subotu, a <a href="https://www.rtl.hr/tv/zivot-na-vagi/kandidati-5-sezone/3903984/ana-solarevic-42-stize-u-zivot-na-vagi-u-proteklih-12-godina-udebljala-se-50-kg-smrsavjeti-zeli-kako-bi-mogla-imati-djecu/">RTL</a> je predstavio posljednje dvije kandidatkinje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Ana Solarević</strong> 42-godišnja je Splićanka sa slavonskom adresom. Naime, već 12 godina živi u selu Retkovci (blizu Vinkovaca), otkud joj je suprug. Kaže da od malih nogu ima problema s kilogramima, baš kao i njezin brat, a otkad živi u Slavoniji situacija je postala još gora jer se u tom razdoblju udebljala 50 kg.</p><p>U braku je 11 godina, ali nema djecu jer joj debljina stvara problem. Upravo to joj je bila najveća motivacija za prijavu u 'Život na vagi'. Shvatila je da nema drugog izlaza i da joj je kvaliteta života iznimno niska te da se mora trgnuti.</p><p>U mlađim je danima maštala da bude pjevačica, ali je onda zaključila da od toga neće biti ništa jer vjeruje da na estradi nema mjesta za pretile ljude. Zbog svog je izgleda trpjela razne uvrede, a vrlo često one su dolazile i od njezinih bližnjih, koji bi je nazivali pogrdnim imenima.</p><p>Ana priznaje da osjeća veliki sram kada u trgovini proba odjeću koja joj uglavnom ne stoji, a trgovkinje se i dalje trude pronaći nešto po njezinoj mjeri. Vlastiti odraz u ogledalu joj govori da je debela osoba koja se nikako ne može pokrenuti, a najviše je živciraju njezine noge i ruke.</p><p>Druga natjecateljica je 24-godišnja Slavonka <strong>Matea Ilinčić</strong>. Ona je po zanimanju je ekonomistica, a obožava pisati prozu i za sebe kaže da je umjetnička duša. Do sada još nije imala ozbiljnu vezu, a krivnju za to pripisuje svom izgledu, kojim nije zadovoljna.</p><p>Matea se udebljala nakon što je jedno vrijeme provela u bolnici. Priznaje da zbog svog sadašnjeg zdravstvenog stanja nema samopouzdanja i nezadovoljna je svojim životom pa to želi promijeniti pod svaku cijenu.</p><p>Sanja da jednog dana postane glumica, a voljela bi odjenuti i osjećati se ugodno u kratkim hlačicama i uskim haljinama kao i njezine vršnjakinje.</p><p>Zato se i prijavila u 'Život na vagi'. Vjeruje da će uz podršku trenera i ostalih natjecatelja doći do svojeg cilja - biti zadovoljna i sretna mlada žena.</p>