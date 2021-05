Puno prije nego što je to bilo popularno, spolno-rodnim odnosima igrali su se muškarci čija je mizoginost bila razmjerna njihovoj ženstvenosti. Drugim riječima, što su više sličili ženama, to su sve intenzivnije pokušavali napuhati balon svoje muškosti, uglavnom seksističkim pretjerivanjima prepisanim iz udžbenika povijesti rock klišeja. Povijest kaže i da je grunge ubio glam/hair metal, ali nije to bilo samo višestruko ubojstvo, nego i potpuni masakr: grunge je ubio mušku estetiku, ali i mačo poetiku osamdesetih - dok su nove gitare devedesetih pjevale o ranjivosti muškaraca odjevene kao drvosječe, antijunaci glam metala izgledali su kao žene - žene koje koriste druge žene kao što ovisnik koristi igle. “Girls, Girls, Girls”, pjevali su Mötley Crüe u jednom od svojih najvećih hitova.

Uz frizure veće od života - i fudbalerke veće od Bundeslige ranih osamdesetih - prvoborci hair metala nosili su sjenila, šljokice, ruževe za usne, rumenili obraze, pa čak navlačili i štikle, zaustavljajući cirkulaciju tajicama.