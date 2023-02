Anđelka Prpić pokazala trbuščić, pao i poljubac s novim dečkom

Glumica Anđelka Prpić (38) i njezin partner Marko Žugić pojavili su se prvi put u javnosti nakon što se doznalo da su u vezi.

Anđelka je na jedan gradski događaj stigla vidno raspoložena u društvu novopečenog dečka, koji je inače najbolji prijatelj bivšeg supruga Darija Prpića. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Inače, Anđelka i Dario bili su devet godina u braku, a razveli su se, prema pisanju srpskih medija, prije dvije godine. Zajedno imaju sina, a glumica drugo dijete navodno očekuje s novim partnerom.

Njezin bivši suprug našalio se nedavno s cijelom tom situacijom.

- Želim im svu sreću, ako se budu vjenčavali, mogu im biti kum. Čak i ako Marko bude želio uzeti moje prezime, nemam ništa protiv - rekao je za Kurir, ali nije želio pričati o detaljima.

Foto: Instagram

Zatim se za srpske medije o svemu oglasio Anđelkin otac.

- Evo sad stiže i drugo dijete, kao što znate - rekao je s osmijehom za emisiju ‘Metar mog sela’, a u nastavku je istaknuo da njegova kći ima njegovu bezrezervnu podršku:

- Pa, da vam kažem, nije baš lako. Više žena nego ja... Malo me to tko pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao, sama je to riješila. Kažem vam, baš me nitko nije pitao: 'Što je bilo, što je ovo...', stvarno nikad, a dođu tako kod Duške, pitaju, ona se malo iznervira i zabrine.

Foto: 24sata Video

Ispričao je i kako se Anđelka nije promijenila otkad je postala poznata na glumačkoj sceni.

- Ostala je prizemna, kao što je uvijek bila i što mi je najdraže, zna odakle je što je uvijek i naglašavala i ponosan sam nju što je uspjela u životu i što ima i obitelj, sad će i drugo dijete, kao što znate. Nikada nije zaboravila odakle je. Voli doći, a ponaša se isto kao što se i ranije ponašala - rekao je.

