Anđelka Prpić (36) s bivšim suprugom Darijom ima sina Jakšu te kaže kako su i dalje u dobrim prijateljskim odnosima:

- Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je za Kurir.

Iako se mora naviknuti na nove životne okolnosti, rekla je kako ju živom čine upravo ljudi i sve nepredvidivo što se u životu događa.

- Sve će na kraju biti dobro, to je moj moto - priznala je.

- Bez obzira na trenutnu situaciju, okolnosti i događanja, ne odričem se svoje prošlosti, niti bih je maknula i zaboravila. Naprotiv. Ne postoji nikakav teret kojeg ja sad trebam osloboditi. Razvod se može doživjeti kao poraz, ali ja ne mislim da je to tako. Stvari se u jednom trenutku krenu razvijati nekim drugim tokom. Ne možemo planirati što će biti, a to smo najbolje vidjeli sad s koronom. Pravi planove da ti se Bog smije, kažu ljudi. Od kada sam se razvela, promijenila mi se svakodnevica, to svakako - iskreno je progovorila.

Istaknula je kako misli da će ona i bivši suprug Dario kao roditelji svom sinu biti samo još bolji u budućnosti.