Anđelka Stević Žugić uskočila u kupaći i pokazala kako izgleda bez šminke: 'Prelijepa žena'

Fjaka, poručila je glumica Anđelka Stević Žugić dok je uživala na plaži. Sjedila je bez šminke u bijelom jednodijelnom kupaćem kostimu i odmarala se od snimanja, crvenih tepiha i poslovnih obveza.

'Sunce lepo', 'Divna', 'Prelijepa žena', hvalili su je obožavatelji. Publika je ove godine gleda u hit komediji 'Svadba', u kojoj glumi Gagu Dimitrijević, šeficu kabineta srpskog ministra vanjskih poslova Vuka Dimitrijevića, kojeg tumači Dragan Bjelogrlić. Film Igora Šeregija postao je veliki kino-hit, a samo ga je u Hrvatskoj početkom srpnja pogledalo više od 800.000 gledatelja.

Foto: Instagram

- Snimanje filma za mene je najviše nalikovalo na neku vrstu maturalca ili priprema s plesnom školom. Kao da imate trenere, profesore, obaveze i pravila ponašanja, ali sve je to nekako lakše jer ste okruženi svojim ljudima. Znaš da moraš dati maksimum, ali ti ništa nije teško jer je oko tebe stalno smijeh, energija, radost, akcija. Spavali smo malo, ali to nije smetalo jer je sve vrijeme bila neka vrsta fešte. I da, slušao se Magazin. U velikim količinama. To je bila moja verzija raja - otkrila je glumica u veljači za Gloriju.

Foto: PROMO

Anđelka je u drugom braku s Markom Žugićem, koji se ne eksponira u javnosti i nije dio glumačkog svijeta. Majka je dvoje djece, sina Jakše iz prvog braka i kćeri Čarne.

- Oni su praktički dvoje jedinaca, razlika između njih je jedanaest godina. Nisam imala velika očekivanja kada je njihov odnos u pitanju, ali ono što danas vidim potpuno me razoružalo. Različiti su karakteri, beskrajno šarmantni (gle čuda da majka to kaže za svoju djecu), svoji. Vole se, paze se i čini mi se da će jedno drugo uvijek čuvati. A mislim da je upravo to najvažniji zadatak koji smo moj suprug i ja imali kao roditelji - rekla je Anđelka.

Foto: PROMO

Marko je bio blizak prijatelj Anđelkina bivšeg supruga Darija, koji mu je trebao biti i kum na vjenčanju. Marko je navodno zbog glumice ostavio djevojku nakon 11 godina veze, a navodno je slavlje trebalo biti u Darijevu restoranu.

- Marko je 2019. želio napraviti svatove u Darijevom restoranu u centru grada. Žugić je zamolio Prpića da mu bude kum jer su prijatelji još iz srednjoškolskih dana. Dario mu je objeručke prihvatio kumstvo. Taman kad su se sve dogovorili, Prpićev restoran zatvorila je protupožarna inspekcija pa su morali otkazati proslavu - izjavio je tad izvor za Kurir.

Srpski mediji pisali su i da je Markova zaručnica bila šokirana kad joj je početkom 2022. rekao da želi prekinuti vezu, umjesto da planiraju vjenčanje.

- Nije mogla vjerovati što joj se događa nakon 11 godina veze. Mislila je da se šali. Trebali su se vjenčati, no umjesto toga su prekinuli. Kada je saznala da ju je zaručnik ostavio zbog prijateljice, srušio joj se cijeli svijet. Anđelku je odmah blokirala na svim društvenim mrežama - zaključio je izvor.

Foto: Antonio Ahel

Anđelka i Dario, inače vlasnik restorana u Beogradu, razveli su se 2020., a u braku su proveli deset godina.

- Razvod ne znači i rat. Mi smo i dalje obitelj. Jedni drugima smo najbliži, bez obzira na kojim adresama živimo - rekla je Anđelka u jednom od intervjua koji je dala nakon razvoda, no njezin bivši nije skrivao da je razočaran.