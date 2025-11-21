André Rieu stiže u Zagreb: 'Jedva čekam ponovno doći i podijeliti s vama radost glazbe'

André Rieu odavno je osvojio srca hrvatske publike. Njegov koncert u Zagrebu 26. studenoga 2025. službeno je rasprodan. Kao odgovor na velik interes i ljubav publike, slavni violinist i njegov 'Johann Strauss Orchestra' s oduševljenjem najavljuju novi datum, ali sljedeće godine: 20. studenoga 2026. Oni koji su ove godine ostali bez ulaznica sad će imati još jednu divnu priliku uživati u njegovu očaravajućem svijetu valcera, romantike i bezvremenskih melodija.

Foto: Marcel van Hoorn

- Hrvatska zauzima posebno mjesto u mojem srcu. Toplina i oduševljenje vaše publike jednostavno su nezaboravni. Jedva čekam ponovno doći i podijeliti s vama radost glazbe - rekao je Rieu.

S više od 40 milijuna prodanih albuma i više od 700.000 posjetitelja godišnje na više od 80 koncerata diljem svijeta, André Rieu sigurno je jedan od najuspješnijih glazbenih izvođača današnjice. Njegove turneje redovito pune arene od Čilea do Abu Dhabija, a sad će još jednom svoju glazbu donijeti i hrvatskoj publici.

- Zagrebačku publiku očekuje divna večer ispunjena bezvremenskim klasicima opere, mjuzikla, operete, ali i filmske i popularne glazbe te, naravno, nezaobilaznim valcerima. Jedinstvenu izražajnost dirigenta besprijekorno prati njegov Johann Strauss orkestar poznat po svojim lepršavim izvedbama kojima publici otvara put u svijet glazbe i plesa - istaknuo je André.

Foto: Marcel van Hoorn

Njihove nastupe pune humora, raskošnih kostima, s očaravajućim dizajnom pozornice i rasvjete jednako vole sve generacije.

- Već cijelo desetljeće s Andréom Rieuom ispisujemo priču punu spektakla, emocija i nezaboravnih trenutaka. Deset godina suradnje koja je oduševila stotine tisuća ljudi - i samo raste! Njegov povratak u Zagreb još je jedan dokaz koliko je ta veza posebna. Publiku očekuje večer koju će pamtiti cijeli život - izjavio je Alen Ključe, direktor 'Star produkcije', organizatora koncerta.

Rođen u Maastrichtu u glazbenoj obitelji, André Rieu danas je najuspješniji violinist i najprodavaniji klasični glazbenik svih vremena. Njegov je otac bio dirigent Limburškog simfonijskog orkestra, a André je violinu počeo svirati s pet godina. Godine 1978. osnovao je svoj prvi ansambl, 'Maastricht Salon Orchestra', koji je 1987. prerastao u 'Johann Strauss Orchestra' - danas najveći privatni orkestar na svijetu.

André Rieu približio je klasičnu glazbu milijunima ljudi širom svijeta i pretvorio valcer u međunarodnu senzaciju, a članovi orkestra i solisti dolaze iz šesnaest različitih zemalja.

Foto: Marcel van Hoorn