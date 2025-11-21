Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVNI VIOLINIST

André Rieu stiže u Zagreb: 'Jedva čekam ponovno doći i podijeliti s vama radost glazbe'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
André Rieu stiže u Zagreb: 'Jedva čekam ponovno doći i podijeliti s vama radost glazbe'
3
Foto: Marcel van Hoorn

Glazbenik i njegov 'Johann Strauss Orchestra' rasprodali su zagrebačku Arenu, a mnogobrojna publika će sljedeće godine imati priliku uživati u očaravajućim valcerima i njihovim gotovo bezvremenskim hitovima

André Rieu odavno je osvojio srca hrvatske publike. Njegov koncert u Zagrebu 26. studenoga 2025. službeno je rasprodan. Kao odgovor na velik interes i ljubav publike, slavni violinist i njegov 'Johann Strauss Orchestra' s oduševljenjem najavljuju novi datum, ali sljedeće godine: 20. studenoga 2026. Oni koji su ove godine ostali bez ulaznica sad će imati još jednu divnu priliku uživati u njegovu očaravajućem svijetu valcera, romantike i bezvremenskih melodija.

Andre, Rieu, Vrijthof
Foto: Marcel van Hoorn

- Hrvatska zauzima posebno mjesto u mojem srcu. Toplina i oduševljenje vaše publike jednostavno su nezaboravni. Jedva čekam ponovno doći i podijeliti s vama radost glazbe - rekao je Rieu.

NAKON ČETIRI GODINE Andre Rieu nastupio u Areni s potpuno novim repertoarom
Andre Rieu nastupio u Areni s potpuno novim repertoarom

S više od 40 milijuna prodanih albuma i više od 700.000 posjetitelja godišnje na više od 80 koncerata diljem svijeta, André Rieu sigurno je jedan od najuspješnijih glazbenih izvođača današnjice. Njegove turneje redovito pune arene od Čilea do Abu Dhabija, a sad će još jednom svoju glazbu donijeti i hrvatskoj publici.

- Zagrebačku publiku očekuje divna večer ispunjena bezvremenskim klasicima opere, mjuzikla, operete, ali i filmske i popularne glazbe te, naravno, nezaobilaznim valcerima. Jedinstvenu izražajnost dirigenta besprijekorno prati njegov Johann Strauss orkestar poznat po svojim lepršavim izvedbama kojima publici otvara put u svijet glazbe i plesa - istaknuo je André.

Andre, Rieu, MECC
Foto: Marcel van Hoorn

Njihove nastupe pune humora, raskošnih kostima, s očaravajućim dizajnom pozornice i rasvjete jednako vole sve generacije.

- Već cijelo desetljeće s Andréom Rieuom ispisujemo priču punu spektakla, emocija i nezaboravnih trenutaka. Deset godina suradnje koja je oduševila stotine tisuća ljudi - i samo raste! Njegov povratak u Zagreb još je jedan dokaz koliko je ta veza posebna. Publiku očekuje večer koju će pamtiti cijeli život - izjavio je Alen Ključe, direktor 'Star produkcije', organizatora koncerta.

SLAVNI VIOLINIST STIŽE Opet u Hrvatskoj! Andre Rieu najavio je novi nastup u Areni
Opet u Hrvatskoj! Andre Rieu najavio je novi nastup u Areni

Rođen u Maastrichtu u glazbenoj obitelji, André Rieu danas je najuspješniji violinist i najprodavaniji klasični glazbenik svih vremena. Njegov je otac bio dirigent Limburškog simfonijskog orkestra, a André je violinu počeo svirati s pet godina. Godine 1978. osnovao je svoj prvi ansambl, 'Maastricht Salon Orchestra', koji je 1987. prerastao u 'Johann Strauss Orchestra' - danas najveći privatni orkestar na svijetu.

SKORO TRI SATA SPEKTAKLA Andre Rieu nastupio je u Areni Zagreb: Glazbeni velikan svirao klasike, pripremio i par 'aduta'
Andre Rieu nastupio je u Areni Zagreb: Glazbeni velikan svirao klasike, pripremio i par 'aduta'

André Rieu približio je klasičnu glazbu milijunima ljudi širom svijeta i pretvorio valcer u međunarodnu senzaciju, a članovi orkestra i solisti dolaze iz šesnaest različitih zemalja.

Foto: Marcel van Hoorn

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda
Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila
NAŠA PREDSTAVNICA

Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila

Laura Gnjatović javila se iz Tajlanda videom koji je objavila na svojim društvenim mrežama. U njemu je istaknula kako je preponosna i presretna zbog plasmana te zahvalila svima na podršci
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025