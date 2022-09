Andrea Andrassy stavila grudi u prvi plan pa izazvala žustru raspravu: 'Treba znati granicu'

Influencerica, spisateljica i kolumnistica, Andrea Andrassy, izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira u toplesu, rukama skrivajući grudi koje su, bez obzira na to koliko se trudila pokriti ih, u prvom planu. U opisu objave Andrea se dotaknula posramljivanja žena koje odluče na društvenim mrežama pokazati malo gole kože. Ukratko je prepričala neugodnu situaciju u kojoj se ranije našla i koja ju je dugo 'proganjala'.

"Mislila sam da si pametna cura, a sad vidim da si kao sve druge" - napisala mi je prije par godina gospođa kad sam objavila sliku u badiću i dodala da sam "stavila sise u prvi plan." Dugo me pratio osjećaj da mi je dobro rekla - samo glupe žene se slikaju u badiću (i stavljaju sise u prvi plan), pametne se skrivaju. Ova slika koju bi se prije par godina sramila objavit nije za tu gospođu, nego za sve nas koji se volimo zakopčat do grla "da ljudi ne bi krivo mislili." Ljudi uvijek nešto misle, a "sve druge" doslovno ne znači ništa'', napisala je Andrassy koja vjerojatno nije ni slutila da će njezine grudi izazvati polemiku.

Objava je izazvala žustru raspravu na Facebooku i Instagramu. Da grudi stavi u prvi plan većina očekuje od neke pjevačice ili modela, ali ne i od jedne spisateljice kojoj su jezik i mozak glavno oružje. Licemjerno ili ne, pojedini pratitelji jasno su joj dali do znanja da to od nje nisu očekivali.

''Malo iznenađujuće od tebe'', ''Koja je svrha ove objave?'', I u 2022. postoje granice, ne znači ako vrijeme odmiče da više ne treba imati privatnosti za neke dijelove tijela'', ''Jel se tvojim roditeljima sviđa tvoja slika?'', ''Neke stvari bi ipak trebale biti intima, ali danas se sve svodi na golotinju, dupe, sise... žalosno'', nizali su se komentari ispod objave koja je po svemu sudeći privukla veliku pažnju. ''Sramota je da žena otkriva svoju golotinju. Time šalje ružnu poruku muškarcima. I onda očekuje da je muškarac poštuje, a milijuni muškaraca su nad njenom slikom slinili i ne znam što. Žena treba biti umjerena u svemu pa i u oblačenju'', glasi komentar jedne pratiteljice ispod kojeg se odvila poprilično burna rasprava.

Influencerica i voditeljica Hana Hadžiavdagić Tabaković oštro je osudila ovakve komentare i pružila podršku svojoj kolegici: ''Nažalost, kod nas čim pokažeš malo kože odmah si etiketirana, i to obično od strane žena. Svi su kao moralni, a nikada više kaljuže i moralnog dna''.

U svega 24 sata Andreina objava je prikupila više od 300 komentara i preko 10.000 lajkova, što znači da je veći dio Andreinih pratitelja ipak pozitivno reagirao na njezinu odluku da pozira bez majice.

''Otključala si zadnji achievement u igri života: poslovi uspjeh, pamet, ljepota, inspiracija, dobrota, a sad i dobra sisa'', napisala je jedna pratiteljica i dokazala da žena ženi nije vuk. ''Nije svaka golotinja 'golotinja', treba znati i balans i granicu. Apsolutno ti je fotka top'', glasio je drugi komentar.



''A najbolje da se slikamo samo u dolčevitama, sa dekolteom nikako, ne daj Bože u badiću, a kraća suknja (pod to mislim malo iznad koljena), to je već diskutabilno, pogotovo za one iznad 40. Ukratko, bolje se uopće ne slikati, ne pokazivati i staviti burku. A onda opet svi smo protiv burke... pa dokle sve to ide? Ide do tuda dok ne kažeš 'Sama sebi sam lijepa i zadovoljna sam sobom u ovome što nosim danas i što ću obući sutra', i tako sama odlučiš da si zadovoljna i sretna'', poručila je jedna pratiteljica.

''A kad se zakopčamo do grla onda smo opet čudakinje koje su zakopčane do grla... Kako god okrenemo nekome ne paše... Živi i pusti druge da žive treba biti jedini moto'', složila se druga pratiteljica. ''I sa sisama i bez njih si pametna i posebna žena'', ''Zgodna, pametna i duhovita'', ''Predivna, i slika i ti. Sve žene su vlasnice svoga tijela i ni u jednom kontekstu nemaju pravo biti osuđivane, obučene, gole, zamotane'', ''Carice, izgrmila si'', ''Fotka je top'', ''Bravo Andrea, lijepa ste žena, fantastično izgledate'', Samo nastavi tako, jer ne trebamo se mi žene sramiti svoje ljepote'', nizali su se pozitivni komentari.

''Ma briga te, radi kako misliš da si ti OK s tim. Ljudi uvijek nešto misle'', komentirala je jedna pratiteljica, a druga je dodala: ''Slažem se! Zakopčanost do grla da ljudi ne bi krivo mislili ili da ne daj bože estetski dio bude u prvom planu... Ne sramim se ni mog mozga, ni duše ni tijela… Zašto bismo skrivale bilo što od toga, pogotovo ako nije vulgarno? Taj naš sram i krivnja imaju korijene daleko u prošlosti, ali 2022. je, trebali smo već evoluirati…''

Posebno zanimljiv komentar glasio je ovako: ''Moj deda koji nije bio školovan i potekao je iz Dalmatinske zagore, rođen dvadesetih, je nama unukama, a i kćerima uvijek govorio da su od sisa sramotu napravili glupi ljudi, jer sise je bog napravio iz najplemenitijeg razloga - da hrane dite, i nema tu srama ni ništa stidnog''.





