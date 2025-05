Andrea Šušnjara otkrila što radi kada nije na pozornici: 'Oni mi obogaćuju život, predivni su...'

Andrea Šušnjara je prošle godine napustila popularnu grupu Magazin i krenula u solo vode. Objavila je plesnu pjesmu 'Ja bi još', a sada je priznala da stiže i nova pjesma 'Normala' s porukom u kojoj će se, prema njoj, prepoznati svaka žena.

- Moram priznati da je Vjekoslava ovaj put zbilja pogodila tekst. Napravila je onako pravi ženski tekst. Smatram da će se svaka žena pronaći u njemu, a ja pogotovo u ovom periodu života. Pjesma je malo u mom stilu, ali opet s nekim pomakom, ljudi me najviše pamte po najvećim hitovima 'Maslačak', 'Kemija', s tim da sam ja tada imala 20-23 godine, a sad imam malo više, malo sam odrasla pa se to odražava i na pjesme - rekla je Andrea za InMagazin.

Hrvoje Jelavić/Pixsell | Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Čim je zaplivala solo vodama, osjetila je i promjene koje se tiču organizacije.

- Radim za sebe što je zapravo izazovno i teško, možda malo čak i teže nego kad sam bila dio grupe jer sam se tada često osjećala ja u šali kažem kao kofer, oni mi samo kažu tad i tad budi tu i tu. Znači nema ni brige ni pameti ali sad ipak sve sama organiziram tako da imam puno više posla nego ranije - otkrila je.

Kad ne pjeva, splitska pjevačica posvećuje se pomaganju, pružajući podršku djeci bez roditeljske skrbi i spašavajući životinje.

Foto: youtube screenshot

- U međuvremenu radim i u domu za nezbrinutu djecu. Ma oni su super. Premali su i ne sjećaju se i ne znaju ove moje hitove od prije desetak godina, oni vole Gršu. Ja sam im jedan dan iz zezancije upalila 'Još se ne bi udala' i kažem ovo vam vaša teta pjeva, a oni meni, nije to to tvoja pjesma, to je od teta Ene pjesma. Od druge kolegice jer im ona stalno pušta 'Još se ne bi udala', tako da uopće nemaju tu percepciju zašto sam ja na televiziji i zašto sam ja s njima tu. Stvarno su predivni i obogaćuju mi život i vrijeme - kazala je Andrea.