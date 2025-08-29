Obavijesti

Show

Komentari 1
SELFIE BEZ MUKE

Andrea Šušnjara: Toliko se malo slikavam da me mobitel slikao

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Andrea Šušnjara: Toliko se malo slikavam da me mobitel slikao
4
ARHIVA - Rogoznica: Poznati na izboru ljepote Miss Adriatic 2011. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s plaže i naglasila da nije riječ o klasičnom selfiju

Ljeto i plaža već odavno nisu samo odmor, za mnoge su to kulise za pravu malenu foto-sesiju. Red selfieja, poziranja, pa traženje 'dobrog kuta', i na kraju obavezni filter koji će sakriti sve što treba. Rezultat? Album od pedesetak fotki, od kojih se na društvene mreže probije tek jedna, ona 'savršena'.

POMAŽE POTREBITIMA Andrea Šušnjara otkrila što radi kada nije na pozornici: 'Oni mi obogaćuju život, predivni su...'
Andrea Šušnjara otkrila što radi kada nije na pozornici: 'Oni mi obogaćuju život, predivni su...'

Andrea Šušnjara očito cijelu tu filozofiju preskače. Pjevačica je priznala da joj fotkanje nije ni navika ni strast. 

- Toliko se malo slikavam da me mobitel sam slikao - poručila je nedavno uz fotku s plaže.

Foto: Instagram

Prošle godine napustila je grupu Magazin i krenula u solo karijeru.

- Radim za sebe što je zapravo izazovno i teško, možda malo čak i teže nego kad sam bila dio grupe jer sam se tada često osjećala ja u šali kažem kao kofer, oni mi samo kažu tad i tad budi tu i tu. Znači nema ni brige ni pameti ali sad ipak sve sama organiziram tako da imam puno više posla nego ranije - otkrila je pjevačica ranije za IN magazin.

ARHIVA - Rogoznica: Poznati na izboru ljepote Miss Adriatic 2011.
ARHIVA - Rogoznica: Poznati na izboru ljepote Miss Adriatic 2011. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A kad ne pjeva, Šušnjara pomaže životinjama i volontira u domu za nezbrinutu djecu.

- Ma oni su super. Premali su i ne sjećaju se i ne znaju ove moje hitove od prije desetak godina, oni vole Gršu. Ja sam im jedan dan iz zezancije upalila 'Još se ne bi udala' i kažem ovo vam vaša teta pjeva, a oni meni, nije to to tvoja pjesma, to je od teta Ene pjesma. Od druge kolegice jer im ona stalno pušta 'Još se ne bi udala', tako da uopće nemaju tu percepciju zašto sam ja na televiziji i zašto sam ja s njima tu. Stvarno su predivni i obogaćuju mi život i vrijeme - priznala je Andrea.

Zagreb: Dodjela 17. Story Hall of Fame nagrada
Zagreb: Dodjela 17. Story Hall of Fame nagrada | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale
GOLIŠAVA IZDANJA

Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Doznajte što vas očekuje u petak 29. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...
FOTO Sjećate li se kontroverzne Mirjane iz BB-a? Evo gdje je sad
POSTALA MAJKA

FOTO Sjećate li se kontroverzne Mirjane iz BB-a? Evo gdje je sad

Mnogi je pamte po svađi sa kandidatkinjom Zoricom Marković Kevom. U svađi joj je Zorica rekla "Bolje da si se za trofaznu struju uhvatila nego za mene"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025