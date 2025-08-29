Andrea Šušnjara: Toliko se malo slikavam da me mobitel slikao

Ljeto i plaža već odavno nisu samo odmor, za mnoge su to kulise za pravu malenu foto-sesiju. Red selfieja, poziranja, pa traženje 'dobrog kuta', i na kraju obavezni filter koji će sakriti sve što treba. Rezultat? Album od pedesetak fotki, od kojih se na društvene mreže probije tek jedna, ona 'savršena'.

Andrea Šušnjara očito cijelu tu filozofiju preskače. Pjevačica je priznala da joj fotkanje nije ni navika ni strast.

- Toliko se malo slikavam da me mobitel sam slikao - poručila je nedavno uz fotku s plaže.

Foto: Instagram

Prošle godine napustila je grupu Magazin i krenula u solo karijeru.

- Radim za sebe što je zapravo izazovno i teško, možda malo čak i teže nego kad sam bila dio grupe jer sam se tada često osjećala ja u šali kažem kao kofer, oni mi samo kažu tad i tad budi tu i tu. Znači nema ni brige ni pameti ali sad ipak sve sama organiziram tako da imam puno više posla nego ranije - otkrila je pjevačica ranije za IN magazin.

ARHIVA - Rogoznica: Poznati na izboru ljepote Miss Adriatic 2011. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A kad ne pjeva, Šušnjara pomaže životinjama i volontira u domu za nezbrinutu djecu.

- Ma oni su super. Premali su i ne sjećaju se i ne znaju ove moje hitove od prije desetak godina, oni vole Gršu. Ja sam im jedan dan iz zezancije upalila 'Još se ne bi udala' i kažem ovo vam vaša teta pjeva, a oni meni, nije to to tvoja pjesma, to je od teta Ene pjesma. Od druge kolegice jer im ona stalno pušta 'Još se ne bi udala', tako da uopće nemaju tu percepciju zašto sam ja na televiziji i zašto sam ja s njima tu. Stvarno su predivni i obogaćuju mi život i vrijeme - priznala je Andrea.

Zagreb: Dodjela 17. Story Hall of Fame nagrada | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL