Angelina Jolie ljubi oženjenog tipa: 'Zaljubljena je kao curica'

Nakon što se napokon s bivšim suprugom Bradom Pittom (55) dogovorila oko skrbništva nad djecom, glumica Angelina Jolie (44) pronašla je vremena i za malo romantike. Sve bi to bilo divno, da njezin novi odabranik nije već zauzet.

Kako je za Enquirer rekao jedan od snimatelja filma 'Those who wish me dead', Jolie se zaljubila u jednog od tjelohranitelja te se ne odvaja od njega.

- Ponaša se poput nekakve zaljubljene djevojčice. Supruga tjelohranitelja ih je vidjela zajedno te mu je zaprijetila razvodom - ispričao je izvor.

Bivši glumački par nikako se pak ne može dogovoriti oko skrbništva nad djecom koje bi zadovoljilo obje strane nakon što su prije nešto više od dvije i pol godine prekinuli ljubavnu vezu. Otada su imali nebrojeno sudskih parnica, a Pitt je u više navrata istaknuo kako Angelina koči finalizaciju razvoda, iako je ona bila ta koja je podnijela papire za razvod. Sada je ipak 'pao' dogovor između roditelja.

S obzirom da je Angelina zauzeta snimajući film, pristala je da ovo ljeto djeca budu s tatom na njegovom luksuznom imanju. Inače baš nije htjela dijeliti skrbništvo s bivšim pa se na ovo gleda kao na veliki pomak u njihovom odnosu.

Izvor blizak paru ispričao je kako je Brad oduševljen što će biti s djecom jer se nisu baš vidjeli često nakon raskida veze, a sretni su i njegovi roditelji koji će provesti vrijeme sa svojim unucima.

Brad i Angelina imaju šestoro djece: kćeri Zaharu Marley (14), Shiloh Nouvel (13), Vivienne Marcheline (11) te sinove Maddoxa Chivana (17), Paxa Thiena (15) i Knoxa Leona (11), a ostaje samo za vidjeti hoće li Angelinina navodna afera uništiti tek stvorenu harmoniju među nekadašnjim supružnicima.

