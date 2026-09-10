Angelina Jolie: 'Moja su djeca imala mamu kad im je trebala, sada žele da letim i putujem'

Angelina Jolie (51) progovorila je o obiteljskom životu za L'Offiviel USA pohvalivši se kako ima blizak odnos sa svojom djecom te da oni 'poznaju sve njene strane'. Angelina s bivšim suprugom Bradom Pittom ima biološku kćer Shiloh (20) te blizance Knoxa (18) i Vivienne (18), a posvojili su Maddoxa (25), Paxa (22) i Zaharu (21).

Posljednjih su godina sva djeca osim Paxa i Knoxa podnijela pravne zahtjeve za uklanjanje Pittova prezimena. Jolie je u intervjuu istaknula kako su sva njena djeca 'definitivno individue' što ju čini jako ponosnom te da smatra kako je najvažnije ne stajati im na putu.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

- Kao roditelj pokušavaš napraviti mnogo toga, ali istovremeno pokušavaš ne stati na put tom ljudskom biću koje ima život odvojen od tvog i toliko potencijala u vlastitom umu. Želiš biti sigurna da ga podržavaš - kazala je. S oduševljenjem je govorila o posjetu Zahari, koju je posvojila iz Etiopije, na povijesnom afroameričkom fakultetu Spelman Collegeu u Atlanti.

- Osjećala sam se duboko počašćeno što mogu biti dio toga. Došla sam znajući da ona tamo pripada i da je to posebno mjesto za nju. Nisam očekivala da ću biti toliko prihvaćena, educirana i podržana koliko jesam. Nije postojalo bolje mjesto za nju – to ju je doista promijenilo i sada je to dio naše obitelji - kazala je Jolie i prisjetila se kako su je odveli sa strane i objasnili joj važnost toga što je Zahara postala članica povijesnog afroameričkog sestrinstva Alpha Kappa Alpha.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

- Nisam znala što to doista znači, ali objasnili su mi da je to nešto za cijeli život. To je izvanredno mjesto. Naša je obitelj bila toliko ponosna na nju, toliko počašćena što možemo biti dio toga i što imamo osjećaj da smo dobrodošli u nešto što je vrlo posebno, jedinstveno i važno - ispričala je Jolie. S obzirom da su joj djeca odselila od kuće, glumica je rekla kako razmišlja da se vrati putovanjima, vožnji motora i aviona.

- To je definitivno ono što moja djeca žele. Imali su mamu kada je mama trebala biti mama. Sada bi voljeli da im se javim iz Tunisa, nakon što sam upravo sletjela avionom kako bih se susrela s lokalnim umjetnicima - zaključila je.

Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION

Nakon što je Vivienne prije mjesec dana predala zahtjev za promjenom prezimena iz Jolie-Pitt u Jolie, jedan izvor blizak Jolie komentirao je kako bi ljudi imali više suosjećanja za njenu djecu 'kada bi znali cijelu istinu'.

- Činjenica da ne govore loše o drugima niti javno iznose stvari samo pokazuje njihovu pristojnost. Angie se ne bori i nije ljuta. Samo želi da svi ozdrave - kazao je izvor, a prenosi Daily Mail. Brad i Angelina žestoko su se sukobili na sudovima nakon kraha braka, a glumica je Pitta čak optužila i za zlostavljanje, što je on negirao. Par se još uvijek spori oko Châteaua Miravala, vinarije koju su nekoć posjedovali kao par na jugu Francuske. Pitt je tužio Jolie jer je svoj udio prodala ruskom milijarderu bez njegova pristanka. Nedavno je Jolie zatražila od Pitta da povuče tužbu kako bi njihova obitelj dobila priliku 'iscijeliti se'.