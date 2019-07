Angelina Jolie se 'zgužvala': Zašto si vreću stavila na sebe?

Glumica Angelina Jolie (44) prošetala je Los Angelesom nakon što je tjedan dana snimala film 'Those Who Wish Me Dad', a obožavatelji su ostali zabezeknuti njezinim izgledom. Angelina, čini se, nije marila kakva će izaći iz stana pa je odjenula dugačku haljinu koju prethodno nije ispeglala.

- Zašto si vreću odjenula? - komentiraju Angelinini fanovi.

Ovog puta nije odabrala crnu odjevnu kombinaciju, u kakvoj ju se moglo vidjeti posljednjih nekoliko mjeseci. Puder-ružičasta maksi haljina skrivala je njezinu figuru, koju mnogi nazivaju premršavom, gotovo anoreksičnom. Materijal se lako gužva, ali to glumici nije smetalo.

Na to je iskombinirala crne sunčane naočale, crnu torbu i smeđe natikače. Da su Angelini najdraže dugačke i široke haljine dokazuje da ih ima u nekoliko boja.

Posljednjih godina Angelina stalno zabrinjava obožavatelje gubitkom kilaže. Glumica visoka 169 centimetara, nekoć je varirala između 54-56 kilograma, a 2018. je navodno pala na manje od 40 kilograma.

- Čak joj je i lice ispijeno, a odjeća na njoj visi kao na vješalici. Što to radi od sebe? - pitali su se pratitelji.