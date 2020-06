Angelina se htjela udati za nju, bila Madonnina robinja: Ovako sad izgleda manekenka Jenny

<p><strong>Angelina Jolie</strong> (45) je bila u braku s <strong>Brad Pittom </strong>(56), ali on nije jedina osoba u koju se zaljubila. O njezinoj vezi s manekenkom <strong>Jenny Shimzu </strong>(53) više se gotovo i ne priča, iako je slavna glumica rekla kako je bila zaljubljena u nju. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Jolie napadala Trumpa</b></p><p>Upoznale su se 1996. godine na setu filma 'Foxfire' i bile su u vezi godinama, iako je Angelina bila u braku.</p><p>- Vjerojatno bih se udala za nju da tada već nisam bila u braku s Millerom - rekla je Jolie jednom prilikom. I sama Angelina je bila iznenađena da je imala osjećaje za manekenku. </p><p>Jenny je istovremeno bila s Angelinom i pop divom <strong>Madonnom </strong>(61), koja je željela da joj manekenka bude seksualna robinja.</p><p>- Plaćala bi mi letove na kojem god dijelu svijeta bila samo kako bismo spavale zajedno. Bila sam njezin seksualni rob - ispričala je Shimzu jednom prilikom.</p><p>No, Angelina se ipak nije udala za Jenny, ali su i dalje u prijateljskim odnosima. Prije osam godina Shimizu je na jednoj zabavi upoznala modnu guruicu i savjetnicu <strong>Michelle Harper</strong>, i to nekoliko tjedana nakon što se Angelina udala za Brada. Djevojke su se vjenčale u ljeto 2014. godine. Angelina joj nije došla na svadbu.</p><p>- Nisam željela da me otprati do oltara ili tako nešto, no mislila sam da će biti jako cool ako dođe na vjenčanje jer imamo povijest - rekla je Jenny. </p><p>Shimzu sad nije toliko prisutna u medijima koliko je bila dok je ljubovala sa slavnim damama. Žena za koju se udala nije holivudska zvijezda, stoga se ne pojavljuju često na medijskim događanjima, a na njezinim društvenim mrežama vidi se kako vodi miran život. Michelle i ona su udomili psića, čije fotografije često dijeli na Instagramu.</p>