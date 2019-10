Aniston: 'Ne volim spojeve na slijepo, sada uživam u samoći'

Gledaj, stvarno ne volim da mi namještaju spojeve. Ne da ne volim, već mrzim, rekla je američka glumica Jennifer Aniston (50) u radijskoj emisiji Howarda Sterna (65), komentirajući kako trenutno uživa u samoći. Dodala je kako je jako zaposlena jer promovira novu seriju i priprema se za njezinu drugu sezonu.

Ne zanimaju ju veze jer se, kako kaže, previše toga događa u njezinoj karijeri, a otkrila je kako više ne dopušta prijateljima da joj namještaju spojeve, pogotovo na slijepo.

Jennifer odrađuje promocijske obaveze na svoju novu seriju 'Morning show' u kojoj surađuje s glumicom Reese Witherspoon (43), a koja će se u studenom početi prikazivati na novom streaming servisu Apple TV+. U razgovoru sa Strenom, jedna od spomenutih tema razgovora bili su 'Prijatelji', američka humoristična serija, u kojoj je Jennifer imala ulogu.

Rekla je da se nedavno postava 'Prijatelja' našla na večeri kod kolegice i prijateljice Courteney Cox (55).

- Nekako se sve posložilo da smo svi bili slobodni pa smo se našli. Svima nam nedostaje to druženje, svakoga dana. Bila bih nitko bez te serije - rekla je Aniston.

Iako je jasno da do novih nastavaka ove kultne serije neće doći, jer to ne želi ni njezini kreatori ni glumci, od takvih pitanja Aniston ipak ne može pobjeći.

- Iskreno mislim da bismo svi to voljeli, no svima nam je itekako jasno da nove epizode serije ne bi bile ni približno dobre kao one stare. Pa zašto bismo onda to radili. Sve bismo uništili - kaže glumica.

