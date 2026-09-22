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NAKON PREKIDA S ALEKSEJEM

Anita Marjanović osvrnula se na hejterske komentare: Ružno govore oni koji ga ni ne poznaju

Piše 24sata,
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Anita Marjanović osvrnula se na hejterske komentare: Ružno govore oni koji ga ni ne poznaju
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Foto: Maja Bota Strbe
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Anita Martinović objavila je na Instagramu fotografije s bivšim dečkom Aleksejem Škaricom te napisala kako je iza njih puno lijepih uspomena te da će Aleksej uvijek imati posebno mjesto u njenom srcu

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Nakon ispadanja iz showa 'Asia Express', Anita Martinović objavila je na Instagramu fotografije s bivšim dečkom Aleksejem Škaricom te se osvrnula na odluku da svatko krene svojim putem.

- Neke se priče završe, ali to ne znači da sve lijepo što smo proživjeli prestaje postojati. Aleksej i ja proveli smo zajedno jednu godinu života i u tom periodu stvorili uspomene koje ću uvijek pamtiti - napisala je Anita i dodala kako mu je posebno zahvalna što se s njom upustio u azijsku avanturu.

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- Zato me rastuži kada se nekoga sudi samo na temelju onoga što je prikazano na televiziji. U redu je imati svoje mišljenje, no neki ljudi baš ružno i neopravdano komentiraju čovjeka kojeg niti ne poznaju. Sjetite se - i on je nečiji sin, otac, brat, a bio je i moj partner kroz život neko vrijeme, sviđalo se to nekome ili ne. I samo mi znamo cijelu našu priču - napisala je Anita i dodala da će Aleksej uvijek imati posebno mjesto u njenom srcu.

Foto: RTL

- Život ide dalje, a lijepe uspomene ostaju - zaključila je Anita. Par je prošlog tjedna ispao iz showa 'Asia Express', a kraj snimanja za njih je označio i kraj ljubavi. Naime, tijekom putovanja po Kambodži shvatili su da je ipak nisu jedno za drugo te su prekinuli. Anita je nakon ispadanja za RTL.hr otvoreno progovorila o tome kako su donijeli tu odluku, ali i otkrila što će joj od cijelog iskustva zauvijek ostati u sjećanju.

Istaknula je kako su na put krenuli s već nekim problemima te je njihov odnos već bio poljuljan, a Kambodžu su doživjeli kao posljednju priliku da vide postoji li još nešto što mogu spasiti.

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- Mi smo u show ušli malo načeti sa svojim problemima koje smo ponijeli iz naših zemalja, a Kambodža je bila mjesto gdje smo si dali nekakvu zadnju šansu da vidimo imamo li tu što spašavati. Malo-pomalo smo shvatili da mi bolje funkcioniramo kao prijatelji nego kao par, rekla je Anita i dodala da je s Aleksejem ostala u dobrim odnosima. 
 

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