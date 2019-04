Anja iz 'Ljubav je na selu' ima novu frizuru, a čini se i dečka

Anja Boronjek jedna je od natjecateljica showa 'Ljubav je na selu' koja neće tako lako otići u zaborav. Ona se snažno zaljubila u kandidata Alojza Kanceljaka kod kojeg je boravila pa je zbog njega čak drugim kandidatkinjama navodno prijetila nožem.

Ipak, izgleda da je Anja pronašla ljubav tri godine nakon showa. Na Facebooku je objavila da je u vezi od siječnja ove godine, a objavila je i fotografiju na kojoj grli muškarca. Pokušali smo kontaktirati Anju za komentar, ali nije nam se javila.

- Ako gledamo sve kroz oči ljubavi, u svemu ćemo vidjeti ljubav - poručuje Anja na posljednjoj fotografiji koju je objavila na Facebooku.

Anja je zbog Alojza prekinula zaruke s tadašnjim dečkom Draganom, a kad je ušla u show, ništa ju nije moglo spriječiti u tome da se izbori za Lojzekovu ljubav. Pao je poljubac, a koliko je ozbiljno doživjela borbu za zagorskog Putina, govori to što je jednom prilikom tijekom kuhanja ručka preostalim dvjema kandidatkinjama navodno zaprijetila nožem.

- Nisam ih napala nožem, ja samo želim svoj prostor! Dovedi mi te dvije glupače! - odgovorila je Anja Lojzeku.

Situacija se vrlo brzo smirila, a Anja je postala 'borac za Lojzekovu ljubav'. Unatoč tome što je vatrena natjecateljica mislila kako između nje i zagorskog Putina frcaju iskre, vrlo brzo je napustila imanje.

- Još mi je stalo do njega. Što će biti s nama, ne znam ni sama, a kamoli on. Mislim da ni on ne zna što bi sa svojim životom - izjavila je Anja nakon što je izbačena iz showa te dodala kako je Lojzeku sve oprostila i kako se ne ljuti na njega.

Nakon napuštanja imanja napravila je drastične promjene. Pustila je kosu, koju je prvo obojila u crno, a nekoliko mjeseci nakon toga shvatila je kako ipak bolje izgleda kao plavuša. Sada 'fura' kratku frizuru smeđe boje kose.