ANKETA Biste li vi oprostili prevaru? Ove zvijezde jesu, pogledajte tko je na popisu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Nakon javnih prevara koje su punile naslovnice, ovi slavni parovi odlučili su ostati zajedno. Unatoč boli i pritisku javnosti, svojoj su ljubavi dali drugu priliku

Život pod svjetlima reflektora nosi ogroman pritisak, a kada se u jednadžbu doda i bračna nevjera, mnogi slavni parovi pokleknu. Ipak, postoje i oni koji su, unatoč javnom poniženju i osobnoj boli, odlučili oprostiti i svom braku dati drugu priliku. Njihove priče svjedoče o snazi oprosta, važnosti komunikacije i spremnosti da se za ljubav bori i nakon najvećih kriza, dokazujući da ni najveći skandali ne moraju nužno značiti kraj.

Beyoncé i Jay-Z

Foto: V. Flores/PRESS ASSOCIATION

Jedan od najutjecajnijih parova glazbene scene, Beyoncé i Jay-Z, svoju je bračnu krizu pretvorio u umjetnost. Nakon što je reper javno priznao nevjeru, oboje su svoju bol i put prema oprostu pretočili u hvaljene albume "Lemonade" i "4:44", dajući svijetu rijedak uvid u svoju intimu. Umjesto da se raspadnu pod medijskim pritiskom, odlučili su potražiti stručnu pomoć i posvetiti se bračnoj terapiji kako bi spasili svoju obitelj i iz krize izašli jači nego ikad prije.

David i Victoria Beckham

Foto: Instagram/David Beckham/screenshoot

Njihov brak, koji se činio poput moderne bajke, 2003. godine ozbiljno je uzdrmala afera Davida Beckhama s osobnom asistenticom Rebeccom Loos. Detalji njihove veze dospjeli su u sve svjetske medije, a Victoria se suočila s golemim javnim poniženjem. Unatoč svemu, odlučila je ostati uz supruga i boriti se za brak, a navodno je o svojoj boli pisala i u pjesmi. Danas su roditelji četvero djece i njihov je brak, usprkos teškom iskušenju, preživio sve izazove.

Bill i Hillary Clinton

Foto: CARLOS BARRIA

Jedan od najvećih političkih skandala devedesetih bila je afera tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona s 23-godišnjom stažisticom Monicom Lewinsky. Dok se cijeli svijet bavio detaljima preljuba, a Bill se javno ispričavao naciji, Hillary Clinton donijela je tešku odluku. Unatoč ogromnom pritisku javnosti i političkih protivnika, odlučila je ostati uz supruga i sačuvati njihov brak, pokazujući iznimnu snagu u najtežim trenucima.

Pink i Carey Hart

Foto: GOTPAP/PA Images/PIXSELL

Pjevačica Pink i vozač motokrosa Carey Hart poznati su po svojoj turbulentnoj vezi punoj uspona i padova, a jedan od najvećih izazova bila je njegova nevjera. Zbog prevare su se razišli i živjeli odvojeno godinu dana, što je pjevačica kasnije opisala kao ključan potez za spas braka. Upravo im je ta pauza, uz intenzivnu terapiju za parove, pomogla da shvate kako ne mogu jedno bez drugoga i da na svojoj komunikaciji moraju ozbiljno raditi.

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Ironično, zvijezda serije "Seks i grad", čiji se lik često bavio pitanjima nevjere, i sama se suočila s prevarom u stvarnom životu. Njezin suprug, glumac Matthew Broderick, viđen je s drugom ženom, a nakon što je afera dospjela u javnost, prijavio se na rehabilitaciju za odvikavanje od seksa. Par je krizu odlučio riješiti daleko od očiju javnosti te su uspjeli sačuvati svoj brak, koji i danas slovi za jedan od najdugovječnijih u Hollywoodu.

Što mi mislite o prevari, biste li je oprostili da se nađete u takvoj situaciji? Recite nam u anketi:

*uz korištenje AI-ja

