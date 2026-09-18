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ŠTO MISLITE?

ANKETA Buran odnos u 'Love Island' vili na Tenerifeu! Hoće li Anthony birati Laru ili Alju?

Piše Stela Kovačević,
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ANKETA Buran odnos u 'Love Island' vili na Tenerifeu! Hoće li Anthony birati Laru ili Alju?
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Foto: Voyo
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Anthony je na kraju pete epizode bio primoran da odabere između Lare i Alje, a situacija je bila još i teža jer je znao da ona koju ne odabere odlazi iz vile

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Najveća drama u 'Love Islandi' vili na Tenerifeu odvija se između Anthonyja i Lare. Prvo im je 'zasmetao' Jovan, koji je kao bombshell izabrao Laru kao svoj par. Lara se s njim žestoko posvađala.

Foto: Voyo

No dan kasnije 'izgladili' su stvari pa je drama tu stala. Anthony i Lara nakon toga su imali spoj na plaži koji je, isprva se činilo, zbližio par. Anthony joj je priznao kako bi mu teško palo da ga odabere neki 'bombshell', a ona je bila potpuno sigurna u to što on govori. Sve do te večeri.

Foto: Voyo

Ljubljenje pod maskama zahuktalo je situaciju. Stigle su Alja i Marija Tereza, koje su poljubile sve momke. Najstrastveniji poljubac imale su s Anthonyjem. Alja ga je, osim toga, i odabrala za svog para. Lara je bila iznervirana njihovim ljubljenjem te naposlijetku i činjenicom da su se na spoju koji su imali nakon challengea, dugo razgovarali i smijali.

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- Sigurna sam u njega, rekao mi je da ne voli plavuše - rekla je, dok je Anthony u kameru priznao da mu je Alja 'hot'.

Foto: Voyo

Kako je vrijeme odmicalo, Lara nije više bila sigurna u ono što je mislila, a imali su još jednu svađu. Naime, u dnevnom boravku su islanderi pričali o karanteni 2020. godine. Lara je rekla kako je tada bila sedmi razred, a Anthony je ostao u šoku pa maknuo ruke s nje, iako ju je dotad grlio.

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Ona je otišla u prostoriju za šminkanje te plakala dok su ju tješile djevojke.

Foto: Voyo

- Ne razumijem zašto ga to toliko smeta, da sam mlađa samo tri godine. Kao da je 10! Zašto si onda sa mnom - govorila je kroz plač pa nastavila: 'Samo traži svađu! Ja ne mogu više, majke mi'.

Foto: Voyo

U posljednjoj epizodi, Alja je odabrala Anthonyja za poljubac tijekom challengea. Pusa je bila strastvena, a Lara je bila bijesna. Odlučila mu je vratiti i odabrala Vukašina pa se s njim ljubila.

- Mislim da je time samo htjela napraviti Anthonyja ljubomornim što je iskreno baš djetinjasto i bezveze. Samo je sebi napravila problem - rekao je Vukašin.

Foto: Voyo

Anthony je na kraju epizode bio primoran da odabere između Lare i Alje, a situacija je bila još i teža jer je znao da ona koju ne odabere odlazi iz vile.

Pitamo vas, što mislite, koga će Anthony odabrati i što je za njega najbolji izbor. Svoje mišljenje dajte u anketi.

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