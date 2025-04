ANKETA Hauser izazvao lavinu reakcija videima na TikToku. Je li ih i vama neugodno gledati?

TikTok je definitivno postao platforma na kojoj se svakodnevno pojavljuju videozapisi koji ili nas nasmiju, ili nas iznerviraju do kraja, a Stjepan Hauser, jedan od poznatijih hrvatskih glazbenika, odavno je postao 'majstor cringea' po korisnicima ove platforme.

U posljednje vrijeme počeo je objavljivati videozapise na kojima svira najpoznatije melodije različitih država svijeta, među kojima su Hrvatska, Kina, Alžir, Kuba, Jamajka i druge.

- Ne znam kako, ali moramo naći bilo koji način da se Stjepanu Hauseru oduzme TikTok. Na početku je bilo još kao, ha ha susramlje, ali sad je već prešlo svaku granicu - rekla je jedna hrvatska tiktokerica, a njezina objava ubrzo je postala viralna jer je većina odmah shvatila na što se odnosi.

Beograd: Stjepan Hauser održao je koncert u Štark Areni | Foto: Marija Mladjen/ATAImages/PIXSELL

'On kao da j**e taj cello', 'Slažem se, pretjeruje kako god okreneš', 'Napokon je netko ovo rekao, ja ne mogu', 'Lik je izgubio kompas', 'On je prešao igricu', 'Komentari ispod svakog njegovog videa su neke azijske bakice koje uplaćuju lovu na neki scam račun u nadi da će ga upoznati, znači ne mogu', samo su neki od komentara ispod videa.

No, bilo je onih koji ne vide problem u objavama poznatog glazbenika.

'Čovjek školovani glazbenik, sluša i svira klasičnu glazbu, odradio je vrhunske koncerte sa svjetskim umjetnicima. Mislim da on može što hoće objaviti, a da ga ne bude sram', 'Upravo sam pogledao prvi put njegov profil, čovjek doslovno samo svira', 'Pa ovo s pjesmama iz svih zemalja svijeta je čak ok. Lijepa ideja, ali ono prije je bilo kritično', 'Ove nove generacije ne znaju za umjetnički izričaj', glasili su komentari.

Stjepan Hauser danas slavi 37. ro?endan | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Podsjetimo, Hauser je nedavno počeo sa svojim novim projektom 'Music Unites the World', koji ima za cilj povezati kulture kroz glazbu. Za Hrvatsku je odabrao pjesmu 'Cesarica' Olivera Dragojevića, dok je za Srbiju izveo tradicionalnu skladbu 'Tamo Daleko'.

Osim toga, Hauser je poznat i po svojim upečatljivim videima na društvenim mrežama. Često mu se pridružuju razne ljepotice s kojima dijeli strast prema glazbi i sviranju klasičnih instrumenata.

Tako je nedavno zasvirao Stingovu 'Shape of My Heart' s lijepom Giuliom Gallazzi iz Italije koja trenutačno boravi u Dubaiju. Udružili su snage u Dubai Miracle Gardenu, najvećem prirodnom cvjetnom vrtu na svijetu. Prije toga, odsvirao je 'Vivo per lei' legendarnog Andree Bocellija dok mu je u krilu bila atraktivna Benedetta Caretta.

Ranije je videom iz bazena najavio snimku svog koncerta u londonskom Royal Albert Hallu.

Ispričao se i djevojkama zbog globalnog zatopljenja jer smatra da je on odgovoran za to.

Na pješčanoj plaži u Dubaiju veselo je plesao u plićaku dok je na svom violončelu svirao nezaboravnu 'Lambadu'.

