ANKETA Iva Ajduković odnijela je pobjedu u 'Tvoje lice zvuči poznato': Je li to zaslužila?

U trećoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pobjedu je odnijela Iva Ajduković. Oduševila je publiku i žiri utjelovivši Adele, donijevši emotivnu i vokalno moćnu izvedbu pjesme 'Skyfall'.
Svojom interpretacijom uspjela je vjerno dočarati atmosferu originala, pritom pokazujući iznimnu predanost ulozi i glazbenu uvjerljivost koja ju je izdvojila kao najbolju u ovoj epizodi.
Oduševljeni su bili i gledatelji koji su na društvenim mrežama pisali samo pohvale - "Pohvala Ivi", "Zasluženo" i "The glas" bili su samo neki od komentara.
