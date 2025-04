ANKETA Je li Kristina pretjerala u svađi sa Stjepanom? 'Ili mucaj ili frfljaj, ne razumijem oboje!'

Kristina i Stjepan u novoj epizodi 'Braka na prvu' su prokomentirali svoju fotografiju s vjenčanja što je, nažalost, rezultiralo novom svađom. Kristina je ovaj put čak pribjegla i otvorenom ruganju svog partnera.

- Ili mucaj ili frfljaj, ne kužim kad oboje radiš. Nauči normalno pričati. Narasti 10 cm prije nego što mi se obratiš i smiri se - napala je Kristina Stjepana.

- U nekom vanjskom svijetu mi ne bismo uopće imali nikakvog kontakta jer ona jednostavno ima lošu energiju i s takvim osobama ja ne provodim vrijeme - komentirao je Stjepan njihovu svađu.

Foto: RTL

Kristina je dalje nastavila odbijati komunikaciju.

- To koliko si ti bezobrazan prema meni bio od početka, ja to neću trpjeti, ne pitaj me više apsolutno nijednu stvar - rekla je Stjepanu.

Gledatelji su bili šokirani načinon na koji Kristina razgovara sa Stjepanom.

Foto: RTL

''Nju treba izbaciti iz emisije, što ona uopće radi tu'', ''Svaka mu čast na strpljenju'', ''Vrijeđanje na osnovu fizičkog izgleda i govornih mana dovoljno govori o njoj kao osobi'', ''Nju treba izbaciti i mladiću pronaći normalnu curu'' - samo su neki od niza komentara šokiranih gledatelja.

Što vi mislite, je li Kristina pretjerala u svađi sa Stjepanom?