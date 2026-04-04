ANKETA Jurica je pobijedio u 'Večeri za 5'. Jeste li zadovoljni?

Posljednji dan rapskog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Zagrepčanin Mijomir. Za svoju večeru osvojio je 67 bodova, a pobjedu je odnio kuhar Jurica s osvojenih 78 bodova.

Nakon večere koju je pripremio Mijomir, ekipa je sjela na kauč i s nestrpljenjem čekala proglašenje najboljeg kuhara tjedna. Na petom mjestu našao se Damir Matušan, na četvrtom Mijo, na trećem Damir Cerovski, na drugom Ivana, a pobjedu je odnio Jurica s osvojenih 78 bodova. Iznenađeni pobjednik nije skrivao zadovoljstvo:

„Nisam očekivao da ću biti pobjednik, ali mi je ipak drago da sam osvojio ovu nagradu. Hvala lijepo svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'“, rekao je Jurica.

Podsjetimo, Jurica je kuhao u utorak, a napravio je čak dva predjela, to jest, jedan tanjur s paniranom sabljarkom i umakom od šparoga te drugi s ribljom paštetom i motarom.

Glavno jelo, nazvano 'Vela buža', bilo je tradicionalno primorsko jelo s više vrsta svježih riba s krumpirom i drugim povrćem pod pekom. Na kraju je pripremio desert, palačinke ali ne bilo kakve palačinke. Jurica je kuglicu sladoleda zamotao u palačinku koju je poslužio na mrvljenim bademima i preljevom od jagoda, a na samu palačinku stavio je još i umak od smokvi.

Gosti su bili oduševljeni, a to se vidjelo i po ocjenama - za hranu Jurica je osvojio maksimalnih 40 bodova, a za atmosferu je Damir Cerovski smanjio ocjenu na devet jer je Damir Matušan pričao više od domaćina, kao i od Ivane, a od Damira i Mijomira po deset bodova, pa je s ukupnih 78 bodova zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice.

Zadovoljni su bili i gledatelji koji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje viđenim.

"Za večeru čistih 40", napisao je netko i složio se s ocjenama kandidata.

"Bravo Jure, svaka čast!", "Majstor svog zanata", "Savršeno"...samo su neki od brojnih pozitivnih komentara na sinoćnju večeru i kuhara Juricu.

"Možda su ovo najbolja jela do sada. Bravo Jure", pišu oduševljeni gledatelji.

Ipak, kako je tjedan odmicao, gledateljima su se sve manje svidjele ocjene koje je Jurica davao drugim kandidatima.

"Profesionalac igra prljavo...kvari ovako dobru ekipu...!", napisao je netko.

"Tu se treba samo postaviti pitanje Juričinih ocjena", jedan je od komentara.

"Jurica kalkulant", "E Jure,Jure…", "Jure....nisi fer! A svaka čast ostalima, super ste!", pisali su revoltirani gledatelji.

"Sramota za ocjenu 5, očito kalkulira", "Netko 10, a netko 5. Očito nerealno!", uspoređivali su gledatelji.