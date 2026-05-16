ANKETA Kako vam se svidio nastup Lelekica na Eurosongu?

'Jeza', 'Hrvatska izgleda brutalno', 'Lelekice su pojele pozornicu', samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama tijekom nastupa naših predstavnica Lelek u velikom finalu Eurosonga. U upečatljivim crvenim kostimima, okružene dimom, mračnim projekcijama i dramatičnim svjetlima, Lelekice su pjesmu 'Andromeda' pretvorile u gotovo filmski prizor koji je gledatelje uvukao već od prvih sekundi nastupa.

Lelekice su posljednjih dana privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova upravo zbog snažne simbolike i priče koju nose na pozornici. 'Andromeda' govori o ženama, identitetu i otporu, a djevojke su ranije priznale kako im posebno znače reakcije stranih fanova koji, iako ne razumiju hrvatski jezik, osjećaju emociju pjesme.

Foto: Lisa Leutner

- Najstresniji dio ovog putovanja bilo je čekanje rezultata polufinala. To je bio najbolji i najteži trenutak naših života - priznale su članice Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan uoči finala.

