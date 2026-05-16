Hrvatske predstavnice u subotu su s pjesmom 'Andromeda' nastupile u velikom finalu Eurosonga i izazvale brojne reakcije gledatelja zbog upečatljivog nastupa
ANKETA Kako vam se svidio nastup Lelekica na Eurosongu?
'Jeza', 'Hrvatska izgleda brutalno', 'Lelekice su pojele pozornicu', samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama tijekom nastupa naših predstavnica Lelek u velikom finalu Eurosonga. U upečatljivim crvenim kostimima, okružene dimom, mračnim projekcijama i dramatičnim svjetlima, Lelekice su pjesmu 'Andromeda' pretvorile u gotovo filmski prizor koji je gledatelje uvukao već od prvih sekundi nastupa.
- Brutalne su, najbolji naš nastup posljednjih godina 61 glas/ova
- Jeza od početka do kraja 13 glas/ova
- Vizualno među najjačima večeras 22 glas/ova
- Vokalno odlične 9 glas/ova
- Iskreno, očekivao/la sam više 6 glas/ova
- Ovo je trebalo završiti puno više na kladionicama 7 glas/ova
- Nisam fan ovakvog stila, ali nastup je moćan 16 glas/ova
- Atmosfera top, ali pjesma mi i dalje nije sjela 16 glas/ova
- Dobar nastup, ali nije za pobjedu 29 glas/ova
- Nisam pratio/la 13 glas/ova
Lelekice su posljednjih dana privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova upravo zbog snažne simbolike i priče koju nose na pozornici. 'Andromeda' govori o ženama, identitetu i otporu, a djevojke su ranije priznale kako im posebno znače reakcije stranih fanova koji, iako ne razumiju hrvatski jezik, osjećaju emociju pjesme.
- Najstresniji dio ovog putovanja bilo je čekanje rezultata polufinala. To je bio najbolji i najteži trenutak naših života - priznale su članice Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan uoči finala.
