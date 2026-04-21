ANKETA Karta za Coachellu stoji 800 dolara: Biste li ju kupili?

Festival Coachella, koji se održava u kalifornijskoj pustinji, u gradu Indio, na prostoru Empire Polo Cluba, mnogima je veliki san. Prvi takav pokrenut je 1999. godine no nije stekao popularnost. Tek početkom 2000-ih stječe popularnost, a važan trenutak u njegovoj povijesti je nastup Daft punka 2006. godine. Tih je godina festival postao višednevni.

Najveću popularnost stječe 2010-ih, a kroz godine na njemu su nastupale zvijezde poput Princea, Paula McCartneyja, Beyonce, Madonne, Radioheada, Bad Bunnyja, Billie Eilish...

Karte za Coachellu stoje oko 800 dolara, a pred sam festival kreću i do 2000 dolara. Dok su neki spremni odvojiti ovaj iznos, drugi se zgražaju nad tim 'paprenim' cijenama. Što vi mislite - opravdava li Coachella ovu cijenu, odnosno biste li vi kupili kartu za 800 dolara? Svoje mišljenje dajte nam u anketi.

