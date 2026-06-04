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ANKETA Katarina, Cvita ili Zora, koja vam je sestra Runje iz serije 'Divlje pčele' najdraža?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Katarina, Cvita ili Zora, koja vam je sestra Runje iz serije 'Divlje pčele' najdraža?
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Foto: RTL

Lik Katarine utjelovila je Ana Marija Veselčić, Cvitu je igrala Lidija Penić Grgač, dok je u ulozi Zore gledatelje osvojila Lidija Kordić

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Od prve epizode publiku su osvojile različitim karakterima, životnim odlukama i borbama koje su prolazile. Katarina, Cvita i Zora Runje postale su zaštitni znak RTL-ove serije 'Divlje pčele', a njihove obiteljske i ljubavne priče iz epizode u epizodu držale su gledatelje pred malim ekranima. Lik Katarine utjelovila je Ana Marija Veselčić, Cvitu je igrala Lidija Penić Grgač, dok je u ulozi Zore gledatelje osvojila Lidija Kordić

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti OVDJE.

ANKETA Katarina, Cvita ili Zora, koja vam je sestra Runje najdraža?

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Dok je jedna osvajala odlučnošću i snagom, druga toplinom i odanošću, a treća emotivnošću i životnim preokretima, svaka od sestara stekla je vojsku obožavatelja. Zanimljivo je da su bliskost izgradile i izvan seta. Lidija Penić Grgač ranije je otkrila da su se ona i Ana Marija Veselčić upoznale još na audiciji te da su se odmah povezale, a danas se, kaže, druže i privatno.

Foto: RTL

Sličnog su mišljenja bile i njezine kolegice. Ana Marija Veselčić istaknula je da je suradnja s Lidijom Penić Grgač i Lidijom Kordić pravi užitak te da je njihova dinamika jednako prirodna i izvan seta, dok je Lidija Kordić priznala da vjeruje kako gledatelji na ekranu mogu prepoznati koliko su njih tri povezane i u privatnom životu.

Foto: RTL

Kako se približavaju posljednje epizode popularne serije, zanima nas uz koju ste sestru Runje bili od prve epizode. Je li vam prirasla srcu Katarina, Cvita ili Zora? Glasajte u našoj anketi i odaberite svoju favoritkinju.

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