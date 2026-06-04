Lik Katarine utjelovila je Ana Marija Veselčić, Cvitu je igrala Lidija Penić Grgač, dok je u ulozi Zore gledatelje osvojila Lidija Kordić
ANKETA Katarina, Cvita ili Zora, koja vam je sestra Runje iz serije 'Divlje pčele' najdraža?
Od prve epizode publiku su osvojile različitim karakterima, životnim odlukama i borbama koje su prolazile. Katarina, Cvita i Zora Runje postale su zaštitni znak RTL-ove serije 'Divlje pčele', a njihove obiteljske i ljubavne priče iz epizode u epizodu držale su gledatelje pred malim ekranima. Lik Katarine utjelovila je Ana Marija Veselčić, Cvitu je igrala Lidija Penić Grgač, dok je u ulozi Zore gledatelje osvojila Lidija Kordić.
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ANKETA Katarina, Cvita ili Zora, koja vam je sestra Runje najdraža?
Dok je jedna osvajala odlučnošću i snagom, druga toplinom i odanošću, a treća emotivnošću i životnim preokretima, svaka od sestara stekla je vojsku obožavatelja. Zanimljivo je da su bliskost izgradile i izvan seta. Lidija Penić Grgač ranije je otkrila da su se ona i Ana Marija Veselčić upoznale još na audiciji te da su se odmah povezale, a danas se, kaže, druže i privatno.
Sličnog su mišljenja bile i njezine kolegice. Ana Marija Veselčić istaknula je da je suradnja s Lidijom Penić Grgač i Lidijom Kordić pravi užitak te da je njihova dinamika jednako prirodna i izvan seta, dok je Lidija Kordić priznala da vjeruje kako gledatelji na ekranu mogu prepoznati koliko su njih tri povezane i u privatnom životu.
Kako se približavaju posljednje epizode popularne serije, zanima nas uz koju ste sestru Runje bili od prve epizode. Je li vam prirasla srcu Katarina, Cvita ili Zora? Glasajte u našoj anketi i odaberite svoju favoritkinju.
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