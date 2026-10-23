ANKETA Koji glumac bi trebao postati novi tajni agent 007?

Amazon MGM Studios priprema završne audicije za ulogu Jamesa Bonda, a po pisanju američkih medija, testiranja bi mogla početi već danas i trajati do kraja idućeg tjedna. Američki mediji ne mogu se u potpunosti složiti oko imena glumaca koji bi mogli biti pozvani na audiciju za novog agenta 007, no ovo su najčešće spominjani glumci.

Foto: Greg Williams

Jack Lowden

Škotski glumac najpoznatiji je po ulozi agenta Rivera Cartwrighta u britanskoj špijunskoj seriji 'Slow Horses', za koju je osvojio dvije nominacije za nagradu Emmy. Glumio je i u ratnom filmu 'Dunkirk', povijesnoj drami 'Mary Queen of Scots' te filmu 'Benediction'. Za ulogu u predstavi 'Ghosts' osvojio je prestižnu kazališnu nagradu Olivier 2014. godine. Svoju suprugu Saoirse Ronan upoznao je na snimanju filma 'Mary Queen of Scots'.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Callum Turner

Britanski glumac iz zapadnog Londona prije glumačke karijere sanjao je o profesionalnoj nogometnoj karijeri, ali je odustao od nje sa 17 godina. Odrastao je uz samohranu majku Rosemary, koja je radila kao organizatorica klupskih događanja, pa je odmalena upoznavao i ljude iz svijeta zabave; sa 17 godina počeo je raditi kao model, a poslije se okušao i u režiji kratkih filmova. Publika ga pamti po filmovima 'Fantastične zvijeri: Grindelwaldovi zločini' i 'Dečki iz čamca' te seriji 'The Capture', a posebno se istaknuo u ratnoj miniseriji 'Masters of the Air', u kojoj je glumio uz Austina Butlera. Nedavno se vjenčao s pjevačicom Duom Lipom, a njegova se majka navodno kladila da će dobiti ulogu Bonda.

Foto: Instagram

Josh O’Connor

O'Connor je također britanski glumac koji se proslavio ulogom mladog princa Charlesa u seriji 'Kruna' za koju je osvojio nagradu Emmy i Zlatni globus. Prije svjetske slave glumio je u nezavisnom filmu 'God’s Own Country', a posljednjih godina pojavio se i u filmovima 'Challengers' sa Zendayom te 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' s Danielom Craigom. Zanimljivo je da su mu baka i djed s majčine strane bili umjetnici te su ga naučili crtati, a jedno je vrijeme radio na odjelu voća i povrća u supermarketu, gdje se predstavljao kao „stručnjak za banane”. Iako je poznat po transformacijama na ekranu, privatno je prilično povučen i više voli vrtlarenje i miran život izvan središta pozornosti.

Jack O'Connell

O'Connell potječe iz Derbyja, a na scenu se probio ulogom problematičnog tinejdžera Cooka u seriji 'Skins', a posljednjih je godina privukao pozornost u filmovima 'Sinners' i '28 godina poslije: Hram kostiju'. Za ulogu američkog olimpijskog trkača i ratnog heroja Louisa Zamperinija u filmu 'Unbroken', koji je režirala Angelina Jolie, osvojio je nagradu BAFTA Rising Star. U filmu 'Back to Black' iz 2024. utjelovio je Blakea Fielder-Civila, supruga i problematičnog partnera pjevačice Amy Winehouse, a za tu ga je ulogu pohvalio redatelj Danny Boyle. Upravo je Boyle početkom listopada 2026. javno izjavio da bi O’Connell trebao postati novi James Bond.

Jacob Elordi

Australskom glumcu prva veća uloga bila je ona u Netflixovoj trilogiji 'The Kissing Booth', a svjetsku je pozornost privukao ulogom problematičnog tinejdžera Natea Jacobsa u seriji 'Euforija'. Kritičari su ga posebno pohvalili za uloge Elvisa Presleyja u filmu 'Priscilla' i Felixa Cattona u psihološkom trileru 'Saltburn', a 2025. privukao je pozornost i transformacijom u čudovište u filmu 'Frankenstein' Guillerma del Tora. Zanimljivo je da je visok čak 196 centimetara, da je kao dječak igrao ragbi te da je glumačku karijeru započeo u školskim kazališnim predstavama. Danas, osim talentom, veliku pažnju javnosti privlači i svojom vezom s Kendal Jenner, sestrom iz klana Kardashian-Jenner.

Foto: Anfisa Polyushkevych/Landmark Me

Regé-Jean Page

Britansko-zimbabveanski glumac svjetsku je slavu stekao ulogom šarmantnog vojvode Simona Basseta u prvoj sezoni Netflixove serije 'Bridgerton', nakon koje je postao jedan od najčešće spominjanih kandidata za novog Jamesa Bonda. Rođen je u Londonu, a velik dio djetinjstva proveo je u Zimbabveu, odakle mu je majka, dok mu je otac Englez i radio je kao propovjednik. Prije glumačkog uspjeha bavio se glazbom s mlađim bratom Toseom, s kojim je nastupao u glazbenom duu TUNYA, a nakratko se pojavio i u filmu 'Harry Potter i Darovi smrti – 1. dio'. Poslije 'Bridgertona' glumio je u akcijskom filmu 'The Gray Man', fantastičnoj pustolovini 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves' te špijunskom trileru 'Black Bag', u kojem je utjelovio britanskog obavještajca. Page je nagađanja o Bondu opisao kao laskava, ali je naglasio da su ona uglavnom medijska spekulacija; zasad nema potvrde da je ušao u završni krug.

Finn Bennett

Britansko-irski glumac pozornost je privukao ulogom policajca Petera Priora u četvrtoj sezoni serije 'Pravi detektiv: Noćna zemlja' u kojoj je glumio uz Jodie Foster. Godine 2024. pojavio se u Netflixovoj špijunskoj seriji 'Black Doves', a 2025. i u ratnom filmu 'Warfare'. Novu publiku osvojio je 2026. ulogom princa Aeriona Targaryena u HBO-ovoj seriji 'Vitez Sedam Kraljevstava' smještenoj u svijet 'Igre prijestolja'. Zanimljivo je da je dobio mjesto na Queen’s Universityju u Belfastu, gdje je trebao studirati antropologiju, ali je odlučio odgoditi studij i umjesto toga prihvatiti različite poslove, među kojima su bili rad u pubovima i uređivanje vrtova, dok mu se glumačka karijera postupno razvijala.