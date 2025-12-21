U zagrebačkoj Areni fanovi prate finalnu emisiju 12. sezone popularnog showa Supertalent. U našoj anketi glasajte i recite nam koji nastup vam je bio najbolji
GLASAJTE
ANKETA Koji nastup u finalu Supertalenta vam je najbolji?
Čitanje članka: < 1 min
Veliko finale dvanaeste sezone "Supertalenta" u zagrebačku Arenu je dovelo mnoge obožavatelje ovog showa, koji su došli podržati jednog od osam finalista. Finalisti se bore za prestižnu nagradu najtalentiranijeg i nagradu od 30.000 eura.
Svi finalisti su se predstavili, a vi u anketi glasajte - tko vam je bio najbolji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku