ANKETA Koji nastup u finalu Supertalenta vam je najbolji?

Veliko finale dvanaeste sezone "Supertalenta" u zagrebačku Arenu je dovelo mnoge obožavatelje ovog showa, koji su došli podržati jednog od osam finalista. Finalisti se bore za prestižnu nagradu najtalentiranijeg i nagradu od 30.000 eura.

Svi finalisti su se predstavili, a vi u anketi glasajte - tko vam je bio najbolji.