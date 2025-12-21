Obavijesti

Show

Komentari 0
GLASAJTE

ANKETA Koji nastup u finalu Supertalenta vam je najbolji?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Koji nastup u finalu Supertalenta vam je najbolji?
Zagreb: U Areni Zagreb održano veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

U zagrebačkoj Areni fanovi prate finalnu emisiju 12. sezone popularnog showa Supertalent. U našoj anketi glasajte i recite nam koji nastup vam je bio najbolji

Veliko finale dvanaeste sezone "Supertalenta" u zagrebačku Arenu je dovelo mnoge obožavatelje ovog showa, koji su došli podržati jednog od osam finalista. Finalisti se bore za prestižnu nagradu najtalentiranijeg i nagradu od 30.000 eura.

Svi finalisti su se predstavili, a vi u anketi glasajte - tko vam je bio najbolji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'
ISKRENO ZA 24SATA

Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'

Slovenska umjetnica još ne može vjerovati da je pobijedila u talent showu. "To je jedno od mojih najvećih postignuća i nešto na što sam izuzetno ponosna", rekla je
Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...
KONTROVERZAN NASTUP

Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...

Večeras će biti poznat novi pobjednik ili pobjednica Supertalenta. Veliko finale prenosit će se uživo iz Arene Zagreb, a mi smo se prisjetili točke koja je šokirala mnoge.
Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...
POPULARNI GLUMAC

Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...

Gluma mu nije bila plan nego želja da vidi kamo to tata odlazi svakodnevno. Sve se promijenilo jednog ljeta na Brijunima, kad je kao 12-godišnjak sudjelovao u predstavi 'Play Beckett' Teatra Ulysses

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025