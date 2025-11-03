ANKETA Kraljica transformacija opet iznenadila: Sviđa li vam se nikad kraća kosa Maje Šuput?

Pjevačica i članica žirija showa 'Supertalent' Maja Šuput iz epizode u epizodu ne prestaje iznenađivati svojim lookom. Tako je iu najnovijoj epizodu u nedjelju svu pozornost privukla nikad kraćom kosom.

- Svaki put druga ali opet ista žena. Obožavam baš kao i natjecatelji šokirati i uveseljavati nečim novim... - napisala je Maja uz objavljene fotografije na svom Instagram profilu.

- Haljina sam ja radio i dizajnirao, nekako za cijeli taj look mi je bila inspiracija jedna moderna Španjolka, međutim atipična. Ostavio sam to dominantno cvijeće, nakit, naušnice, ogromne cvjetove na cipelama, jedan velik cvijet na haljini. Haljina je inače plisirana i evo, te točkice su po meni jako moderne i baš ih rijetko vidimo u obliku večernje haljine, tako da htio sam to tako pokazati na Maji. Prorez na haljini je poprilično velik, ali ipak je to scenska haljina i rađena je za potrebe showa - rekao je Grubnić za Showbuzz.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Na ovako kratku kosu jedva je uspio nagovoriti Maju.

- To je frizura koja će se ljudima ili sviđati ili ne. Siguran sam da nitko na tu frizuru neće ostati ravnodušan i sigurno nitko neće reći da mu je okej. Znači, ili će biti ljudima grozna, ili će ljudima biti jako cool. Mi smo spremni na te reakcije. Moram priznati da smo ipak Maju trebali malo nagovarati na ovu kratku frizuru, jer Maja je ipak moja barbika, a barbike su poznate po svojoj dugoj, plavoj, raskošnoj kosi. Tako da evo, uz mali dogovor i mali nagovor uspjeli smo Maju nagovoriti. Htjeli smo vidjeti tu promjenu, veliku promjenu, htjeli smo vidjeti kako ona zrači, tj. kakva je njena energija s kratkom kosom, jer svi znamo da ženama duga kosa daje jednu posebnu energiju. Moram priznati da je Maja to iznijela sjajno, maestralno kao i sve do sada. Uživala je, ona je zaista osoba koja beskrajno uživa u transformacijama, a evo, ove sezone smo se stvarno potrudili da ona iz emisije u emisiji izgleda potpuno drugačije - zaključio je Grubnić.