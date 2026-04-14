Obavijesti

Show

Komentari 0
PREDSTAVLJAJU SE KANDIDATI

ANKETA Krenuo je novi show 'Igra chefova'. Sviđa li vam se?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: rtl

Na RTL-u je krenuo novi kulinarski show 'Igra chefova' u kojem se natječu i profesionalni i amaterski kuhari. O tome tko prolazi dalje odlučuju tri chefa

Admiral

U ponedjeljak je na RTL-u krenuo novi kulinarski show, 'Igra chefova', a u prvoj epizodi predstavilo se nekoliko kandidata sa svojim jelima. U showu nije presudno radi li se o profesionalnim ili amaterskim kuharima, već samo ono što prezentiraju na tanjuru, a jela pred chefove Tonija Bobana, Tibora Valinčića i Stivena Vunića dolaze anonimno.

'IGRA CHEFOVA' Almir Ademi je u kuhinji počeo raditi sa 16: Skroman sam kuhar koji još puno toga mora naučiti
Almir Ademi je u kuhinji počeo raditi sa 16: Skroman sam kuhar koji još puno toga mora naučiti

Naime, jela pred njih stižu na traci, a oni ne znaju tko ih je napravio. Tek nakon što odluče hoće li kandidat proći ili ne - otkriva se tko stoji iza jela. Za prolazak je potrebno osvojiti najmanje dva noža, odnosno najmanje dva chefa moraju dati prolaz kandidatu. 

Foto: Maja Bota Strbe

U prvoj epizodi predstavili su se vrtićka kuharica Marija, kreatorica sadržaja na društvenim mrežama Viktorija, maslinar Ivan, iskusni kuhar Darko, Kolumbijka Sandra, baranjski domaćin Stanko te pjevač Almir. Dalje su prošli Marija, Viktorija, Darko, Stanko te Almir. 

U sljedećim epizodama će se predstaviti još kandidata, nakon čega chefovi biraju svoje timove i kreće borba za finale i nagradu od 25.000 eura. 'Igru chefova' možete pratiti na RTL-u od ponedjeljka do srijede od 21.15. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je
ZAPANJUJUĆA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio, pa su na kraju napustili show i svatko je krenuo svojim putem.
Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!
NOVA EPIZODA

Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele', a evo što će se u njoj događati...
Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'
MILE IH UVESELJAVA

Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'

Već nakon što su se kamere ugasile, Kaja i Karlo počeli su zajednički život u Zagrebu. Za nju je to bio veliki korak jer se zbog njega preselila s Tenerifa, a ubrzo im je stigao i novi član - pas Mile

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026