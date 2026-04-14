ANKETA Krenuo je novi show 'Igra chefova'. Sviđa li vam se?

U ponedjeljak je na RTL-u krenuo novi kulinarski show, 'Igra chefova', a u prvoj epizodi predstavilo se nekoliko kandidata sa svojim jelima. U showu nije presudno radi li se o profesionalnim ili amaterskim kuharima, već samo ono što prezentiraju na tanjuru, a jela pred chefove Tonija Bobana, Tibora Valinčića i Stivena Vunića dolaze anonimno.

Naime, jela pred njih stižu na traci, a oni ne znaju tko ih je napravio. Tek nakon što odluče hoće li kandidat proći ili ne - otkriva se tko stoji iza jela. Za prolazak je potrebno osvojiti najmanje dva noža, odnosno najmanje dva chefa moraju dati prolaz kandidatu.

Foto: Maja Bota Strbe

U prvoj epizodi predstavili su se vrtićka kuharica Marija, kreatorica sadržaja na društvenim mrežama Viktorija, maslinar Ivan, iskusni kuhar Darko, Kolumbijka Sandra, baranjski domaćin Stanko te pjevač Almir. Dalje su prošli Marija, Viktorija, Darko, Stanko te Almir.

U sljedećim epizodama će se predstaviti još kandidata, nakon čega chefovi biraju svoje timove i kreće borba za finale i nagradu od 25.000 eura. 'Igru chefova' možete pratiti na RTL-u od ponedjeljka do srijede od 21.15.