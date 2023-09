ANKETA Od 15 kandidata u prvoj epizodi 'Superstara', njih 9 je prošlo. Tko vam je bio najbolji?

Završila je prva epizoda nove emsije 'Superstar'. 15 natjecatelja predstavilo je svoje pjevačko umijeće, no u sljedeći krug ih je prošlo samo devet.

Prva je nastupila Vanessa Kralj (23) koja je stigla iz Austrije i predstavila se pjesmom 'Dajem ti rič' grupe Dalmatino. Zasvirala je i klavir te na kraju dobila četiri 'DA'.

Foto: RTL

Mlada Dora Mandić (18) očarala je žiri pjesmom 'House Of The Rising Sun'. Nika Turković poručila je da se naježila 'od malog prsta' te je pohvalila i njezinu odjeću. I Dora je također dobila četiri 'DA'.

Foto: RTL

Žiri je oduševio i policajac iz Bibinja, Arijan Đemajli (24). Rekao je kako ga je u emisiju prijavila supruga, također policajka, a dobio je veliku podršku od obitelji i prijatelja. Zapjevao je hit Dine Merlina 'Da je tuga snijeg'.

Foto: RTL

- Poslije ove večeri, u svojoj stanici si zvijezda - rekao mu je u šali Filip Miletić, a Severina mu je zahvalila na emotivnoj izvedbi.

Učenica Eva Brnas je ujedinila žiri u oduševljenju.

- Ti si magična. Pjevaš bolesno, a da samu sebe više čuješ i daš, bilo bi ti puno ljepše. Slušala bih te sto milijuna puta i došla ti na svaki koncert - rekla joj je Nika.

Foto: RTL

Pred žiri je stala kandidatkinja koju je Filip Miletić nazvao hrvatskoj Rosalijom. Lana Rubelj ima 16 godina i od ranog djetinjstva se bavi glazbom. Velika joj je podrška majka te je bila prisutna i na samoj audiciji svoje talentirane kćeri. Otpjevala je hit 'La La Love' Albine Grčić te 'Vino i gitare' Gabi Novak, a uslijedile su oduševljene reakcije žirija.

Foto: RTL

David Đorđijevski (23) žiriju se predstavio pjesmom Eltona Johna 'I'm Still Standing'. Iako se žiri predomišljao treba li ga pustiti dalje ili ne, Severina je rekla kako je bio super i jako zabavan, a David joj je poklonio i naočale.

- Na foru si prošao - rekla mu je.

Foto: RTL

Zadranin Donat Mandić (29) stvara svoje pjesme i svira nekoliko instrumenata. Rekao je kako mu je dugogodišnja djevojka bila velika podrška da se prijavi u show, ali su u međuvremenu prekinuli.

Nakon izvedbe Oliverove pjesme 'Dvaput sam umra' se rasplakao, a Severina ga je utješila zagljajem. Izveo je i svoju autorsku pjesmu i u konačnici od žirija dobio četiri 'DA'.

Foto: RTL

Toni Peruško (25) iz Labina otpjevao je hit EKV-a 'Ti si sav moj bol' i zasvirao gitaru. Žiriju se svidjela njegova izvedba i proša je dalje.

Foto: RTL

Kraj prve epizode 'Superstara' je obilježio nastup Zadrane Mary Radić (17) koja se pjevanjem bavi od svoje desete godine, a velika joj je ljubavi gluma. Prvo je otpjevala pjesmu 'What About Us' pjevačice Pink, a zatim i 'Što te nema' Jadranke Stojaković'.

- Imaš emociju, glas, ti ćeš vjerojatno živjeti od glazbe - rekao je Huljić, a oduševila je i ostatak žirija koji ju je jednoglasno poslao u nastavak natjecanja.