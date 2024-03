ANKETA 'Oppenheimer' osvojio nagradu Oscar za najbolji film. Što vi mislite, je li to i zaslužio?

Film 'Oppenheimer' zasigurno je jedan od najgledanijih filmova 2023. godine, a veliki je uspjeh doživio i na ovogodišnjim Oscarima. Nakon što je postao rekorder po broju nominacija, s njih 13, rekord je oborio i s najviše osvojenih prestižnih nagrada ove godine. 'Oppenheimer' je osvojio sedam nagrada.

Pobjedu je odnio u kategorijama za najboljeg sporednog glumca (Robert Downey Jr.), najbolje montaže, najbolje kinematografije, najbolje izvorne glazbe, najboljeg glumca (Cillian Murphy) i najboljeg redatelja (Christopher Nolan). Film je pobijedio i u najvažnijoj kategoriji na Oscarima, onoj za najbolji film godine.

'Oppenheimer' je tako pobijedio filmove 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall', 'Barbie', 'The Holdovers', 'Killers of the Flower Moon', 'Maestro', 'Past Lives', 'Poor Things' te 'Zone of Interest', koji su također bili nominirani za najbolje filmove.

Foto: Carlos Barria

Što vi mislite, je li 'Oppenheimer' zaslužio osvojiti nagradu za najbolji film?