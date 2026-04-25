ANKETA Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' je Žana: Jeste li zadovoljni odabirom kandidata?

Posljednji dan bračkog vatrogasnog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Tino Štambuk. Kao i svi ostali članovi ekipe osvojio je maksimalnih 40 bodova. Ekipa se unaprijed dogovorila da će sav novac od sudjelovanja donirati u humanitarne svrhe, a za pobjednicu su izabrali Žanu.

Proglašenje je prošlo očekivano - svi su dijelili prvo mjesto i dali glasove jedni drugima pa je na kraju Tino presudio da će pobjednica tjedna biti Žana, a Josipovi kolege donijeli su ekipi najavljene poklone od DVD-a Pučišća, vatrogasna crijeva.

Foto: RTL

- Osjećam se super kao i svi ostali kolege, svi smo radili to iz humanitarnih razloga za pomoć udruzi Brački pupoljci koja se brine o djeci s posebnim potrebama. Dobro je uvijek činiti dobro - to je geslo i stvarno je tako - rekla je Žana, a ekipa se nastavila zabavljati i slaviti nakon odličnog tjedna.

Foto: RTL

Gledatelji su pisali kako su 'nikad bolja ekipa'. 'Bravo Bračani, baš ste top', napisala je jedna obožavateljica showa. Za pobjednicu Žanu također su se nizali pozitivni komentari, a jedna je gledateljica poručila: 'Krasna žena'.

Kako ste vi zadovoljni pobjednicom? Svoje mišljenje recite nam u anketi.

Ako vam se anketa ne otvara, možete je otvoriti klikom OVDJE.