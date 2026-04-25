ANKETA Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' je Žana: Jeste li zadovoljni odabirom kandidata?
Posljednji dan bračkog vatrogasnog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Tino Štambuk. Kao i svi ostali članovi ekipe osvojio je maksimalnih 40 bodova. Ekipa se unaprijed dogovorila da će sav novac od sudjelovanja donirati u humanitarne svrhe, a za pobjednicu su izabrali Žanu.
Proglašenje je prošlo očekivano - svi su dijelili prvo mjesto i dali glasove jedni drugima pa je na kraju Tino presudio da će pobjednica tjedna biti Žana, a Josipovi kolege donijeli su ekipi najavljene poklone od DVD-a Pučišća, vatrogasna crijeva.
- Osjećam se super kao i svi ostali kolege, svi smo radili to iz humanitarnih razloga za pomoć udruzi Brački pupoljci koja se brine o djeci s posebnim potrebama. Dobro je uvijek činiti dobro - to je geslo i stvarno je tako - rekla je Žana, a ekipa se nastavila zabavljati i slaviti nakon odličnog tjedna.
Gledatelji su pisali kako su 'nikad bolja ekipa'. 'Bravo Bračani, baš ste top', napisala je jedna obožavateljica showa. Za pobjednicu Žanu također su se nizali pozitivni komentari, a jedna je gledateljica poručila: 'Krasna žena'.
Kako ste vi zadovoljni pobjednicom? Svoje mišljenje recite nam u anketi.
Ako vam se anketa ne otvara, možete je otvoriti klikom OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+