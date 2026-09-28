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ANKETA Počela Knjazova serija 'Kako preživjeti u Hrvatskoj': Recite nam što mislite o njoj

Piše Zrinka Medak Radić,
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ANKETA Počela Knjazova serija 'Kako preživjeti u Hrvatskoj': Recite nam što mislite o njoj
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Foto: HRT
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Večeras je na HRT prikazana prva od 12 epizoda humoristične serije Roberta Knjaza 'Kako preživjeti u Hrvatskoj'

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U ponedjeljak navečer na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije premijerno je prikazana prva epizoda nove humoristične serije "Kako preživjeti u Hrvatskoj". Riječ je o prvom igranom projektu Roberta Knjaza, i to nesvakidašnjem, jer sadrži i dokumentarne elemente sa stvarnim ljudima, te zabavne stand-up monologe glavnoga glumca koji ustvari i nije glumac, nego glavom i bradom splitski zet Cody McClaina Browna.

Prva epizoda, nazvala "Kako tulumariti kao Hrvat" prikazala je kako je u Hrvatskoj teže otići s zabave nego organizirati je. Cody je zapeo na rođendanskoj zabavi koja počinje nalikovati talačkoj krizi jer nitko u Hrvatskoj ne želi biti partibrejker. Kao hrvatski zet, Cody prvi put čuje za taj izraz koji ne postoji u engleskom jeziku jer su ga izmislili - Hrvati. Ankete sa stvarnim ljudima i zabavni Codyjevi monolozi pomognu gledateljima da upoznaju psihološki profil partibrejkera te otkriju brojne razlike između američkih i hrvatskih pravila kućne zabave.

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Ova vesela i optimistična humoristična serija temelji se na stvarnom životu, zgodama i nezgodama hrvatskoga zeta, Amerikanca Codyja McClaina Browna, autora književne uspješnice Propuh, papuče i punica. U dvanaest epizoda Cody se bori s dvanaest nama uobičajenih, a njemu i većini stranaca vrlo čudnovatih hrvatskih navika poput višesatnoga ispijanja kave, paničnog straha od propuha ili srkanja njezine svetosti - juhe. 

Foto: HRT

Govoreći o jednoj stvarnoj veseloj obitelji, serija zapravo govori o svakome od nas: o našim obiteljima, ručkovima, susjedima i običajima koje nam Cody pomaže vidjeti na neobičan i luckast način da bismo spoznali da ipak vrijedi (pre)živjeti u Hrvatskoj.

Vrhunsku glumačku postavu predvode Lana Barić kao Codyjeve supruga te Snježana Sinovčić kao punica Tonka.

Iduću epizodu možete pogledati u ponedjeljak na HTV 1 od 21:05. Osam epizoda već je dostupno za gledanje na besplatnoj multimedijskoj platformi HRTi, gdje gledatelji mogu zaviriti u Codyjeve hrvatske pustolovine prije televizijske premijere.

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