ANKETA Pogledajte sve nastupe s prve polufinalne večeri Dore: Koji vam se najviše svidio?

U prvoj polufinalnoj večeri 'Dore' u četvrtak nastupilo je 12 izvođača. Njih osam ići će dalje u finale koje će se održati u nedjelju, a najbolji izvođač će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu ove godine u švicarskom Baselu.

Pogledajte nastupe:

1.Matt Shaft - Welcome to the Circus

2.Jelena Radan - Salut

3.NIPPLEPEOPLE - ZNAK

4.SWINGERS - FUL KUL

5.Martha May - Running To The Light

6.LELEK - The Soul of My Soul

7.Teenah - Aurora

8.IVXN - Monopol

9.Marko Tolja - Through the Dark

10.Magazin - AaAaA

11.Natalli - Dom si srcu mom

12.EoT - Bye Bye Bye