ANKETA Poslušajte sve nastupe kandidata u 'Zvijezde pjevaju'. Koja izvedba je bila najbolja?

Polufinalna večer je iza nas. Nakon glasova publike najmanje bodova skupili su Areta Ćurković i Goran Bošković te oni neće biti u finalnoj emisiji idućeg vikenda.

Energične izvedbe, strani, ali i domaći hitovi te brojne pohvale žirija zaključak su još jedne glazbene večeri. Ivana i Marina dobile su jedine sve četiri desetke žirija, a kandidati su pokazali koliko se dobro snalaze u različitim žanrovima.

Poslušajte sve izvedbe ove večeri.

Marko i Gina: Svijet za nas

Marko i Gina: Doživjeti stotu

Robert i Mario: Y.M.C.A.

Robert i Mario: 14 Palmi

Areta i Goran: Rock galama

Areta i Goran: If It Hadn't Been for Love

Marina i Ivana: You Shook Me All Night Long

Marina i Ivana: Wicked Game

