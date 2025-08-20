ANKETA 'Savršene' se prozivaju, ali koji vatreni duo vam je bolji?

Četvrta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' nije bila zanimljiva samo zbog potrage za ljubavi, već je među kandidatkinjama stvorila i snažna prijateljstva, ali i nove tenzije. Dok su se neke djevojke povezale i nastavile družiti i van kamera, čini se da nisu sve odnose obilježili sklad i međusobno uvažavanje.

Tako su se u središtu male drame našla dva tandema: Laura i Glorija te Barbara i Marinela koje su se nakon showa nastavile družiti.

Foto: Instagram

Sve je počelo kada je Laura na Instagramu objavila video s noćnog izlaska na kojem pleše s Glorijom, a uz snimku je dodala komentar: 'E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali'.

Ova šaljiva, ali i pomalo provokativna rečenica izazvala je buru komentara na društvenim mrežama. Mnogi su zaključili da je poruka upućena Barbari i Marineli kao svojevrsni odgovor na njihove zajedničke objave. Marinela nije ostala dužna pa je kroz svoju objavu odgovorila uz 'lekciju iz manifestacije'.

Usporedila je izjave koje slave vlastitu vrijednost bez omalovažavanja i one koje, prema njezinu mišljenju, 'nose energiju nesigurnosti i potrebe za dokazivanjem'.

Foto: Instagram

- Tko ovo ne razumije, neka se vrati u osnovnu školu, ja sam tu lekciju savladala s peticom - odbrusila je Marinela.

Na prozivke je brzo reagirala i Glorija. Jasno je dala do znanja da njihova objava nije bila upućena nikome osobno.

- Naš tekst odnosio se samo na nas dvije koje smo bile sretne što opet plešemo zajedno nakon dugo vremena. Dotične nam nisu bile ni na kraju pameti. Jedina koja se uspoređuje i pokušava obezvrijediti druge je upravo ta dotična - napisala je Glorija.

Foto: Instagram

Glorija je zatim 'stavila točku' na ovu društvenu raspravu, istaknuvši da nema namjeru 'spuštati se na fejk robotski nivo' i poručila suparnicama 'neka žive i dalje u zabludi da se mogu uspoređivati s nama'.

ODGOVORITE NA ANKETU: